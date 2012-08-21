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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۲۳

محمودی به مهر خبر داد:

100 پایگاه جمع آوری کمک های مردمی به زلزله زدگان در کرمان راه اندازی شد

100 پایگاه جمع آوری کمک های مردمی به زلزله زدگان در کرمان راه اندازی شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان از راه اندازی 100 پایگاه جمع آوری کمک های مردمی برای زلزله زدگان آذربایجان شرقی در استان کرمان خبر داد.

کاووس محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به همدردی مردم استان کرمان با زلزله زدگان آذربایجان شرقی اظهار داشت: اولین محموله کمکهای هلال احمر کرمان در تاریخ 22 مرداد ماه به منطقه ارسال شد.

وی گفت: محموله بعدی نیز چند روز قبل برای کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی ارسال شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان با بیان اینکه ارزش ریالی این محموله ها 160 میلیون تومان بوده است، افزود: در مجموع، 10 تن روغن، 10تن حبوبات، چهار هزار ست بهداشتی، 10 تن خرما و 10 تن آرد در قالب این محموله ها برای مردم زلزله زده ارسال شده است.

محمودی از ارسال کمک ‌های مردم استان کرمان طی پنج‌شنبه‌ جاری به این مناطق خبر داد و اظهار داشت: 100 پایگاه برای جمع‌ آوری کمک ‌های مردمی به مردم زلزله ‌زده‌ در استان کرمان راه اندازی شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان گفت: از این تعداد هشت پایگاه در شهر کرمان بوده است.

کد مطلب 1677414

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