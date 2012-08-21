حمایت بیش از 800 پایان نامه دانشجویی درباره آثار امام خمینی(ره)

حجت الاسلام حبیب الله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه درباره اندیشه‌های اقتصادی و مدیریتی امام به اندازه کافی تحقیق و پژوهش صورت نگرفته است، اظهار داشت: باید کارهایی را که به عنوان یک پروژه انجام می شود آنقدر هدفمند و درست ترسیم کنیم که منجر به خروجی مشخص شود.



وی با بیان اینکه متاسفانه بودجه هنگفتی در زمینه پژوهشی در کشور هزینه می شود اما کاربردی و جاری نمی شود، گفت: باید دستاوردهای علوم تجربی را به منابع و مدیریت اسلامی سوق داد .



ضرورت دوری از هیاهوهای سیاسی در مراکز تحقیقاتی و علمی



رئیس دفتر قم موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) با تاکید براینکه مرکز رشد علوم انسانی نباید زیاد به دنبال کارهای اجرایی و ستادی باشد، گفت: در کارهای علمی و تحقیقاتی ورود به کارهای اجرایی باعث مسکوت و سطحی ماندن اصل کار می‌شود و به هدف بلند خود نمی‌رسیم.



وی با اشاره به اینکه کارهای اجرایی را باید برون سپاری کرد، افزود: وظیفه مراکزی مانند مرکز رشد علوم انسانی هدایتگری و نظارت بر حسن اجرای کار است.



حجت الاسلام موسوی، هماهنگی و مدیریت نقش‌ها و و ظایف در مراکز تحقیقاتی و فناوری را خواستار شد و گفت: مرکز رشد علوم انسانی باید با جمع آوری نتایج پژوهش های مراکز تحقیقاتی بانک اطلاعاتی جامعی را تدوین کرده و با شناسایی ایده های نو مراکز تحقیقاتی آنها را وارد چرخه تولید و بازار کند.



وی با بیان اینکه مراکز علمی و فناوری باید به دور از هیاهوهای سیاسی و اجتماعی فعالیت کنند، گفت: مخاطبان اصلی این نوع مراکز نیازمندی‌های واقعی مردم است و حاشیه‌ها نباید حق آنان را در رفع خواسته هایشان تضییع کند.



تدوین دائره المعارفی از مجموعه موضوعات آثار امام خمینی(ره)



رئیس دفتر قم موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) با تاکید براینکه باید مراکز تحقیقاتی و فناوری دارای چارچوب و سیاست‌های کلان باشند، گفت: اگر بخواهیم اهداف مقطعی و کوتاه مدت را محور فعالیت خود قرار دهیم هیچگاه نمی توانیم به دستاوردهای بزرگ و کلان دست پیدا کنیم و دائم درگیر مسائل روزمره و بی ثبات روزانه هستیم.



وی برنامه ریزی و نگاه تخصصی به موضوعات را یک اصل اجتناب ناپذیر در مراکز علم و فناوری ارزیابی کرد و گفت: با گام های کوچک و برنامه های مشخص و موضوعی باید آغاز کرد و در صورتی که بخواهیم گام های بزرگ برداریم و برنامه های چند گانه را اجرا کنیم به نتیجه خاصی نمی رسیم و باعث دلسردی خود و مجموعه می شویم.



حجت الاسلام موسوی بر ضرورت داشتن خروجی در کارها تأکید کرد و گفت: بی هدفی، کم اطلاعی و برداشتن گام های فراتر از توان آفت خروجی های ماندگار در کشور ماست.



وی آثار و اندیشه‌های امام راحل را از منابع متقن و مهم علوم انسانی در کشور ارزیابی کرد و گفت: دائره المعارفی از عقاید، اصول، سیاست، جامعه شناسی، فلسفه وکلام و... حول محور اندیشه ها و منویات امام راحل در دست تدوین و چاپ است.



تدوین بیش از 50 تبیان با موضوعات تخصصی محور سخنرانی‌های امام راحل



رئیس دفتر قم موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) با اعلام این مطلب که بیش از 50 تبیان با موضوعات تخصصی درحوزه علوم انسانی براساس سخنرانی ها، اندیشه ها و نظریات امام راحل تدوین شده است، گفت: خوشبختانه در یکی دوسال اخیر چهار همایش کاملا تخصصی و کاربردی پیرامون امام راحل تدارک دیده شده است.



حجت الاسلام موسوی ادامه داد: تاکنون بیش از 800 پایان نامه دانشجویی در زمینه آثار و شخصیت امام خمینی(ره) مورد حمایت قرار گرفته است.



برگزاری همایش تحریر الوسیله در قم



وی در پایان از برگزاری همایش تحریر الوسیله (یکی از آثار امام خمینی(ره)) با محور فعالیت قضات کشور خبر داد و گفت: این همایش ابتدا در دو مرحله در اواخر سال جاری و اوایل سال آینده برگزار می‌شود.

