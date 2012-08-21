وداع ماه مبارک رمضان با اجرای طرح فجر در روستای سیل زده طرود فیروزکوه

محمد علی تبار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح فجر برای کمک به سیل زدگان مردم طرود که در سیل اخیرمتحمل خسارات زیادی شده بودند برای همدردی با این مردم زحمتکش برگزار شد.

وی بیان داشت: کمک های مردمی در قالب سبد غذایی به نیازمندان روستای طرود به تعداد 30 خانوار با همکاری شورای روستا بود که بسته های غذایی به قیمت تقریبی 15 میلیون ریال به این خانواده ها اهدا شد.

اجرای برنامه آموزشی برای سیل زدگان روستای طرود

رئیس جمعیت هلال احمر فیروزکوه گفت: برنامه های آموزشی لازم نیز برای روستاییان سیل زده طرود در این روستا اجرا شد تا در صورت بروز سیل جدید، مردم بتوانند اقدامات اولیه را جهت حفظ جان خودشان و نگهداری اموال انجام دهند.

وی دیگر فعالیت های این جمعیت در روستای طرود را خدمات رایگان به 70 نفر از بیماران در قالب ویزیت و داروی رایگان اشاره کرد.

علی تبار گفت: طرح ضیافت افطاری و ایتام دهی برای نیازمندان با همت یکی از خیرین روستای طرود به تعداد 300 نفر انجام گرفت که طرح فوق برای حضور در منطقه و همدردی با مصیبت دیدگان سیل اخیر شهرستان فیروزکوه بود.