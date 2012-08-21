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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۲۵

بدری اعلام کرد:

درآمد شهرداری اردبیل 710 میلیارد ریال است

درآمد شهرداری اردبیل 710 میلیارد ریال است

اردبیل – خبرگزاری مهر: شهردار اردبیل گفت: منابع درآمد محلی این نهاد امسال 710 میلیارد ریال است که از این میزان 60 درصد اعتبار عمرانی و 40 درصد نیز اعتبار جاری شهرداری است.

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری ظهر سه شنبه در شورای برنامه ریزی شهرداری اردبیل تصریح کرد: اگر مصوبه سفر چهارم دولت برای کمک پنج میلیارد ریالی به شهرداریهای استان تخصیص نشود شهرداری با مشکلاتی روبرو می شود.

وی با بیان اینکه بودجه شهرداری اردبیل با سازمانهای تابعه در سال جاری  هزار و 220 میلیارد ریال است، افزود: با کسر ارقام تکراری، بودجه پیش بینی شده شهرداری به 950 میلیارد ریال می رسد که 570 میلیارد ریال آن عمرانی و 380 میلیارد ریال اعتبار جاری است.

بدری از افتتاح 50 پروژه شهرداری در هفته دولت خبر داد و اضافه کرد: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر 230 میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید که اغلب آنها زیرسازی آسفالت و لکه گیری است تا به قسمتی از مطالبات شهروندان از این طریق پاسخ مناسب داده شود.

شهردار اردبیل همچنین با اشاره به پروژه های افتتاح شده در هفته دولت ادامه داد: آسفالت شهرک دادگستری، آسفالت فاز اول خیابان 30 متری ملاباشی به طول 720 متر و کند روی مسیر شهرک کارشناسان به سمت میدان کشاورز از پروژه های آماده افتتاح در هفته دولت است.

وی با اشاره به افتتاح پروژه های شهرداریهای مناطق چهارگانه در روزهای مختلف هفته دولت متذکر شد: شهرداری طوری برنامه ریزی کرده تا هر روز یک پروژه های از مناطق چهارگانه شهرداری با حضور مسئولان شهرستانی و استانی افتتاح و در اختیار شهروندان قرار گیرد.
 

کد مطلب 1677420

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