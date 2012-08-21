اتحادیه فوتبال انگلستان "آلن پاردیو" را جریمه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "آلن پاردیو"ی 51 ساله تا روز پنج شنبه فرصت دارد به رای صادر شده اعتراض کند. پس از اتفاقاتی که روز شنبه در جریان برگزاری دیدار تیم های نیوکاسل و تاتنهام روی داد، پاردیو به طور رسمی عذرخواهی خود را بابت درگیری با کمک داور مسابقه اعلام کرد.

سرمربی نیوکاسل گفت: آن رفتار خیلی مضحک بود و من بابت آن رسما عذرخواهی کردم. کمک داور درست مقابل من قرار داشت و من فکر کردم توپ به خارج رفته و برای همین او را هل دادم. پس از آن به سمتش رفتم و گفتم که کارم احمقانه بود و نمی دانم در آن لحظه چه فکری می کردم که این کار را انجام دادم.

"آلن پاردیو" پس از جر و بحث با "مارتین اتکینسون" داور مسابقه از زمین اخراج شد.