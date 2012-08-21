سعید صابونی در گفتگو با مهر با اشاره به ثبت نام حدود 77 هزار نفر در سامانه مسکن مهر شهر پرند، اظهار داشت: علاوه بر این، تاکنون حدود 16 هزار نفر هم از طریق تعاونی ها برای مسکن مهر پرند ثبت نام کرده اند که در چندین نوبت به آنها مهلت داده شد تا پرونده اعضاء خود را تحویل کارگزاری شرکت عمران دهند.

صابونی افزود: توقف ثبت نام مسکن مهر در پرند هم به منظور ساماندهی این دسته از تعاونی ها صورت گرفت که دیگر مهلت آنها به اتمام رسیده است و از 15 شهریور ماه سال جاری ثبت نام های انفرادی جایگزین اعضای این تعاونی ها می شود.

وی با اشاره به ساخت واحدهای تجاری در شهر جدید پرند، اظهار داشت: واحدهای تجاری در اراضی مسکن مهر به منظور ارایه خدمات رفاهی و خدماتی ساخته می شود.

مدیرعامل شهر جدید پرند با بیان اینکه مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت 3 مجموعه تجاری در فازهای 6 و 4 برگزار شده است، گفت: مدت قرار داد تعیین شده برای قطعه فاز 6، 12ماه، قطعه 7 فاز 4، 6 ماه و قطعه شماره 12 فاز 6 به مدت 6 ماه است.