به گزارش خبرنگار مهر، در این مقطع 4هزار و 878 نفر متقاضی شرکت در آزمون کتبی بودند که از این میان هزار و 482 نفر در آزمون کتبی قبول و به مصاحبه معرفی شدند و اسامی 936 نفر به عنوان قبولشدگان نهایی اعلام شده است.
تحصیل بانوان طلبه در حال حاضر در مقطع سطح سه در رشتههای رشته تفسیر و علوم قرآنی، فقه و اصول، فلسفه اسلامی، کلام اسلامی، مطالعات اسلامی زنان و تاریخ اسلام انجام میگیرد و پذیرش سال تحصیلی آینده برای نخستین بار در رشته اخلاق و تربیت اسلامی نیز صورت خواهد گرفت، اما پذیرش رشته مطالعات اسلامی زنان به دلیل به حدنصاب نرسیدن متقاضیان انجام نمیگیرد.
تحصیل طلاب در مقطع سطح سه در سه شیوه حضوری، نیمهحضوری و غیرحضوری انجام می شود که در شیوه حضوری اسامی 593 نفر قبولشده نهایی اعلام شده که از این میان 271 نفر در رشته تفسیر و علوم قرآنی، 158 نفر در رشته فقه و اصول، 10 نفر در رشته فلسفه اسلامی، 11 نفر در رشته اخلاق و تربیت اسلامی و 26 نفر در رشته تاریخ اسلام معرفی شدهاند که پذیرش در رشته فلسفه اسلامی تنها در یک مرکز در شهر مقدس قم انجام میگیرد.
تعداد طلاب قبولشده در شیوه نیمهحضوری 87 نفر است که از این میان 69 نفر در رشته تفسیر و علوم قرآنی و 18 نفر در رشته فقه و اصول پذیرفته شدهاند. همچنین 256 نفر در شیوه غیرحضوری سطح سه حوزههای علمیه خواهران قبول شدهاند که از میان این عده 103 نفر در رشته تفسیر و علوم قرآنی، 103 نفر در رشته فقه و اصول و 50 نفر در رشته تاریخ اسلام پذیرفته شدهاند.
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