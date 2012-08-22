راه اندازی کابل زیردریایی "اکسپرس" برای تقویت ارتباطات تجاری

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ این کابل که "کابل زیردریایی اکسپرس"(ASE) نام دارد، داده ها را از طریق یک سیستم فیبر نوری با ظرفیت 40 گیکابیت در ثانیه منتقل می کند. این سیستم سه میلی ثانیه سریع تراز کابل دیگری است که بین سنگاپور و توکیو وجود دارد.

اگرچه این میزان سرعت در ظاهر بسیار اندک است اما می تواند در معاملات مالی خارج از منطقه بسیار حیاتی باشد.

اصطلاح "تجارت های با فراوانی بالا" توسط ابررایانه ها کنترل می شوند و می توانند صدها هزار تراکنش را در کمتر از یک ثانیه انجام دهند.

سه میلی ثانیه در زمان رایانه ای معادل یک ساعت در زمان انسان است.

دست اندرکاران راه اندازی این کابل زیر دریایی، نهایت تلاش خود را کرده اند تا مستقیم ترین مسیر را برای عبور کابل در نظر بگیرند. به این وسیله زمان رسیدن اطلاعات از مبدا به مقصد 65 میلی ثانیه طول می کشد.

ظرفیت انتقال داده 40 گیگابیت بر ثانیه در معادل دانلود یک دی وی دی بسیار با کیفیت در حدود دو ثانیه است.

این کابل زیر دریایی جدید به شبکه ای از کابل های زیردریایی در آبهای اطراف ژاپن افزوده می شود.

بسیاری از کابل های این شبکه توسط زلزله های مهیب سواحل ژاپن در مارس 2011 آسیب دید.