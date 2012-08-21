  1. ورزش
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۵۴

پس از تمرین صبح پرسپولیس؛

رویانیان با بازیکنان و کادر فنی دیدار و گفتگو کرد/ چهار بازیکن تمرین نکردند

رویانیان با بازیکنان و کادر فنی دیدار و گفتگو کرد/ چهار بازیکن تمرین نکردند

مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در پایان تمرین صبح سه شنبه تیم فوتبال این باشگاه در جلسه ای با کادر فنی و بازیکنان تیم دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، تمرین صبح سه شنبه تیم پرسپولیس به ریکاوری و تمرینات تاکتیکی اختصاص داشت. بازیکنان بعد از گرم کردن و اجرای برنامه هایی مثل آقا وسط به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول بازیکنانی بودند که مقابل داماش، کامل بازی کرده بودند. آنها زیر نظر "پدرو بارنی" به تمرینات سرعتی و کار با موانع پرداختند. سایر نفرات تیم نیز زیر نظر بدنساز تیم پرسپولیس تمرین کردند.

این دو گروه در مرحله بعدی تمرین به صورت واحد تمرینات تاکتیکی را زیر نظر مانوئل ژوزه انجام دادند. در این مدت دروازه بان ها نیز تمرینات اختصاصی خود را زیر نظر احمد ناجی انجام دادند که در این میان مسعود داستانی به دلیل درد از ناحیه کتف، مانند نوروزی، آقازمانی و سوسا تمرین نکرد.

 در پایان این تمرین محمد رویانیان با حضور در جمع بازیکنان در مورد نتایج اخیر این تیم و دیدار پیش رو برابر استقلال صحبت کرد و از آنها خواست با  قدرت در دیدار برابر رقیب سنتی به میدان بروند.

کد مطلب 1677435

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