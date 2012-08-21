به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرزین رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در این نشست با اشاره به فلسفه شکلگیری صندوق توسعه ملی ایران، بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و تلاش و تعامل دولت و مجلس گفت: صندوق توسعه ملی در راستای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه، تشکیل شده است.
وی افزود: هدف اصلی از تأسیس صندوق توسعه ملی به عنوان یک صندوق ثروت، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و سرمایهگذاری در بخشهای مختلف و حفظ سهم نفت برای نسلهای آینده بوده است.
فرزین گفت: صندوق توسعه ملی بر اساس قانون، تنها در پروژههایی، تأمین مالی را بر عهده میگیرد که سهم مدیریت دولتی کمتر از 20 درصد باشد و این به معنای حمایت از بخش خصوصی است.
وی افزود: هدف صندوق توسعه ملی صرفا سرمایهگذاری در ایران نیست و در پی انجام فعالیتهای اقتصادی در خارج از کشور از جمله کشورهای اسلامی است و فرصتهای مناسب سرمایهگذاری در بازارهای سرمایه خارجی در حال شناسایی است.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی خاطر نشان کرد: در حال حاضر ضمانت اجرایی پروژههای اقتصادی توسط سرمایهگذاران ایرانی به عنوان مجری طرحها در خارج از کشور در حال پیگیری است.
وی افزود: یکی از اولویتهای اصلی صندوق توسعه ملی سرمایهگذاری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و فرآوردههای نفتی است تا نفت خام به صورت فرآورده با ارزش افزوده بالاتر صادر شود، به همین دلیل سرمایهگذاری در پتروشیمی و پالایشگاهها حائز اهمیت است. همچنین سرمایهگذاری در بخش نیروگاههای برق، صنعت و معدن و حمل و نقل از دیگر اولویتهای صندوق توسعه ملی است.
فرزین ابراز امیدواری کرد که با یک تعامل سازنده، زمینه توسعه مناسبات اقتصادی بین صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اسلامی بیش از پیش فراهم شود.
همچنین در این نشست که سفرا و مسئولان سفارتخانههای کشورهای اسلامی اندونزی، قرقیزستان، فلسطین، تاجیکستان، تونس، سوریه، مالی، ترکمنستان، جزایر کومور، لبنان، کنگو، سیرآلئون، پاکستان، تاجیکستان، الجزایر و جمهوری عربی مصر، محمود دودانگه و محمدرضا نظری از اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی و احسان شریفی و مجید بهزادپور معاونان و سایر مدیران صندوق نیز حضور داشتند، صلاح زواوی، مقدمالسفرای دیپلماتیک در تهران از رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی برای برگزاری این نشست تقدیر و تشکر کرد.
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