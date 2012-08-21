  1. اقتصاد
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۰۰

سرمایه‎گذاری صندوق توسعه ملی در پروژه‌های اقتصادی کشورهای اسلامی

در نشست مشترک سفرای کشورهای اسلامی با رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی، بر امکان سرمایه‌گذاری این صندوق در پروژه‌های اقتصادی مناسب کشورهای اسلامی تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرزین رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در این نشست با اشاره به فلسفه شکل‌گیری صندوق توسعه ملی ایران، بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و تلاش و تعامل دولت و مجلس گفت: صندوق توسعه ملی در راستای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه، تشکیل شده است.

وی افزود: هدف اصلی از تأسیس صندوق توسعه ملی به عنوان یک صندوق ثروت، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و حفظ سهم نفت برای نسل‌های آینده بوده است.

فرزین گفت: صندوق توسعه ملی بر اساس قانون، تنها در پروژه‌هایی، تأمین مالی را بر عهده می‌گیرد که سهم مدیریت دولتی کمتر از 20 درصد باشد و این به معنای حمایت از بخش خصوصی است.

وی افزود: هدف صندوق توسعه ملی صرفا سرمایه‌گذاری در ایران نیست و در پی انجام فعالیت‌های اقتصادی در خارج از کشور از جمله کشورهای اسلامی است و فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه خارجی در حال شناسایی است.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی خاطر نشان کرد: در حال حاضر ضمانت اجرایی پروژه‌های اقتصادی توسط سرمایه‌گذاران ایرانی به عنوان مجری طرح‌ها در خارج از کشور در حال پیگیری است.

وی افزود: یکی از اولویت‌های اصلی صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی است تا نفت خام به صورت فرآورده با ارزش ‌افزوده بالاتر صادر شود، به همین دلیل سرمایه‌گذاری در پتروشیمی و پالایشگاه‌ها حائز اهمیت است. همچنین سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاه‌های برق، صنعت و معدن و حمل و نقل از دیگر اولویت‌های صندوق توسعه ملی است.    

فرزین ابراز امیدواری کرد که با یک تعامل سازنده، زمینه توسعه مناسبات اقتصادی بین صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اسلامی بیش از پیش فراهم شود.

همچنین در این نشست که سفرا و مسئولان سفارتخانه‌های کشورهای اسلامی اندونزی، قرقیزستان، فلسطین، تاجیکستان، تونس، سوریه، مالی، ترکمنستان، جزایر کومور، لبنان، کنگو، سیرآلئون، پاکستان، تاجیکستان، الجزایر و جمهوری عربی مصر، محمود دودانگه و محمدرضا نظری از اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی و احسان شریفی و مجید بهزادپور معاونان و سایر مدیران صندوق نیز حضور داشتند، صلاح زواوی، مقدم‌السفرای دیپلماتیک در تهران از رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی برای برگزاری این نشست تقدیر و تشکر کرد.

کد مطلب 1677436

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