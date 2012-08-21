ابداع فرمولی برای پیشگویی آینده/ کمک به پیش بینی رویدادهای جنایی

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ این گروه موفق شدند موقعیت های آینده را با حاشیه خطای 60 فوت پیش بینی کنند که این امر ترس از تجاوز به حریم خصوصی را دامن زده است.

دانش پژوهان داده های یک فرد و نزدیک ترین شبکه اجتماعی آنها را برای پیش بینی موقعیت آتی یک فرد بر اساس مکان و منطقه ای که پیش تر مراجعه کرده بود و همچنین فراوانی تماس رد و بدل شده بین این افراد، مقایسه کردند.

در این مطالعه از داده های تلفن همراه یک گروه 200 نفره در شهری در نزدیکی لوزان سوئیس استفاده کردند.

دکتر میکرو موسولسی مجری این تحقیقات، گفت: اطلاعاتی که به واسطه تلفن همراه به دست آمد یک منبع جذاب از داده ها درباره رفتار افراد تلقی می شود.

وی افزود: این فرمول منعکس کننده جمعیت کلی نیست و می تواند در شهرهایی که حرکات مردم هماهنگ تر است دقیق تر باشد.

اگرچه این کاربرد می تواند کمک بزرگی برای شرکت های تجاری باشد و ممکن است اجرای آن قانونی شود، اما گروه هایی مانند "بیگ برادر واچ" بیم دارند که این امر تجاوز به حریم خصوصی را در پی داشته باشد.

محققان امیدوارند الگوریتم آنها بتواند در پیش بینی موقعیت آتی رویدادهای جنایی، به یاری نیروهای پلیس بیاید.