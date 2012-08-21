بازیکنان تیم والیبال پیکان با آلومینیوم قرارداد بستند/ملی پوشان در راه هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال آلومینیوم المهدی هرمزگان که طی دو فصل حضور خود در لیگ برتر والیبال کشور توانست خود را در لیگ برتر حفظ کند، در این فصل قصد حضوری پرقدرت در بالاترین سطح والیبال کشور را دارد.

تاکنون حسام بخششی کاپیتان فصل گذشته پیکان به عنوان بازیکن سرعتی، رضا صفایی بازیکن فصل گذشته پیکان به عنوان بازیکن پشت خط و یاشار شاهینی لیبرو دوم تیم ملی و بازیکن پیشگامان کویر یزد به عنوان بازیکن لیبرو با باشگاه آلومینیوم المهدی قرارداد خود را امضا کرده اند و فرهاد نظری افشار بازیکن سابق تیم ملی و فصل گذشته کاله نیز در حال مذاکره با مسئولان باشگاه آلومینیوم برای حضور در این تیم است.

همچنین محمدرضا دامغانی نیز در این فصل به عنوان سرمربی تیم والیبال آلومینیوم هرمزگان فعالیت خواهد کرد، وی سابقه مربیگری در تیم ملی والیبال نوجوانان ایران را در کارنامه دارد.

در فصل جدید رقابتهای لیگ برتر والیبال عبدالرئوف بستگانی، فرزان سلطانی و پوریا پورصادقی به عنوان مربی، صدیق صالحی زاده به عنوان سرپرست و فریدون الهامی به عنوان مدیر فنی در کادرفنی تیم والیبال آلومینیوم حضور خواهند داشت.