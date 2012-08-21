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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۰۸

نجار:

50 طرح مهر ماندگار در کرمان در حال انجام است

50 طرح مهر ماندگار در کرمان در حال انجام است

کرمان - خبرگزاری مهر: استاندار کرمان از روند مطلوب اجرای 50 طرح ماندگار مهر در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نجار با اشاره به فرارسیدن هفته دولت گفت: 50 طرح مهر ماندگار استان کرمان با پیشرفت فیزیکی مناسبی در حال احداث است.

وی ادامه داد: برای اتمام این طرحها 70 هزار میلیارد ریال اعتبار در نظرگرفته شده است.

استاندار کرمان تصریح کرد: در هفته دولت بیش از 200 طرح به بهره برداری می رسد.

وی احداث بزرگراهها، طرحهای بهداشتی، بیمارستانی، آموزشی و طرحهای مهمی در بخشهای دیگر را از طرحهای مهر ماندگار برشمرد و گفت: روند توسعه استان کرمان با سرمایه گذاری انجام شده سرعت خوبی خواهد گرفت.

کد مطلب 1677445

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