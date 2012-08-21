50 طرح مهر ماندگار در کرمان در حال انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نجار با اشاره به فرارسیدن هفته دولت گفت: 50 طرح مهر ماندگار استان کرمان با پیشرفت فیزیکی مناسبی در حال احداث است.

وی ادامه داد: برای اتمام این طرحها 70 هزار میلیارد ریال اعتبار در نظرگرفته شده است.

استاندار کرمان تصریح کرد: در هفته دولت بیش از 200 طرح به بهره برداری می رسد.

وی احداث بزرگراهها، طرحهای بهداشتی، بیمارستانی، آموزشی و طرحهای مهمی در بخشهای دیگر را از طرحهای مهر ماندگار برشمرد و گفت: روند توسعه استان کرمان با سرمایه گذاری انجام شده سرعت خوبی خواهد گرفت.