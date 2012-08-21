افتتاح 50 پروژه راه و شهرسازی فارس/ استقبال ازآموزش صنایع دستی درمرودشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته دولت سال جاری بیش از 50 پروژه توسط اداره کل راه و شهرسازی استان فارس افتتاح و به بهره برداری می رسد.

قائم مقام وزیر و مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس با بیان اینکه هفته دولت فرصتی برای بیان خدمات دولت است، اظهار کرد: در هفته دولت امسال پروژه عمرانی بسیاری توسط اداره کل راه و شهرسازی در استان فارس به بهره برداری می رسد که آغاز افتتاح آنها از دوم شهریور برابر با آغاز هفته دولت است.

هوشنگ عشایری میزان اعتبار این تعداد پروژه ها که بیشتر در حوزه های راهسازی، راهداری و راه روستایی است را بالغ بر 476 میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: احداث بزرگراه شیراز-فسا-داراب-گهکم به طول 11 کیلومتر، احداث راه اصلی آباده طشک-ارسنجان به طول 15 کیلومتر ، احداث راه اصلی استهبان-ایج به طول چهار کیلومتر، احداث راه اصلی فسا-جهرم به طول شش کیلومتر، بهسازی و آسفالت راه اصلی سورمق-اقلید- یاسوج به طول 9 کیلومتر از جمله این پروژه هاست.

مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس خبر داد: مجتمع فرهنگی و دفتر امام جمعه شیراز، ساختمان بیمارستان 32 تخت خوابی محورخشت - کنارتخته که توسط این اداره کل احداث شده نیز آماده بهره برداری است که در هفته دولت افتتاح می شوند.

عشایری ادامه داد: بهسازی و آسفالت راه اصلی شیراز-بوشهر به طول 7 کیلومتر، بهسازی و آسفالت راه اصلی خرامه-کربال به طول 15 کیلومتر،بهسازی و آسفالت راه اصلی فدشکویه-زاهدشهر به طول چهار کیلومتر، بهسازی و آسفالت راه اصلی گردنه خرسی شهرستان پاسارگاد به طول 10 کیلومتر، بهسازی و آسفالت راه اصلی امام شهر به کارزین و شهر پیر شهرستان قیر و کارزین به طول 11 کیلومتر و رفع نقاط پر حادثه جاده های حوزه استحفاظی استان از دیگر پروژه هایی است که در هفته دولت بهره برداری می رسند.

عشایری بیان کرد: تعدادی از پروژه های مسکن مهر در برخی از شهرستانهای استان فارس نیز آماده بهره برداری و تحویل به صاحبان شان است که پس از هفته دولت به بهره برداری می رسند.

قائم مقام وزیر و مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس عنوان کرد: همچنین پروژه های بسیاری در حوزه راههای روستایی در هفته دولت به بهره برداری می رسند.

این مسئول دیدار با خانواده های شهدا، بزرگداشت روز کارمند و تجلیل از کارمند نمونه، اجرای مسابقات فرهنگی و ورزشی و... را از دیگر برنامه های هفته دولت این دستگاه اجرایی عنوان کرد.

استقبال از آموزش رشته های صنایع دستی در شهرستان مرودشت

مسئول میراث فرهنگی شهرستان مرودشت از استقبال علاقمندان و هنرجویان در برگزاری 10 رشته آموزشی در حوزه صنایع دستی این شهرستان خبر داد.

فرهاد کشتکار با اعلام این خبر افزود:در ترم اول آموزش رشته های صنایع دستی در این شهرستان، تعداد 174 هنرجو و علاقمند در 10 رشته شامل طراحی سنتی،سفالگری،گلیم بافی، قلمزنی ، عروسک بافی،سراجی سنتی، منجوق دوزی، ترمه دوزی، معرق کاری و منبت کاری شرکت کردند که این دوره در دو بخش تکمیلی و مقدماتی در حال برگزاری است.

وی تصریح کرد: از مجموعه این کلاسها، آموزش سه رشته طراحی سنتی ،سفالگری و گلیم بافی در دوره تکمیلی و مابقی در دوره مقدماتی برگزار می شود.

کشتکار با اشاره به تلاشهای انجام گرفته در راستای فراگیر کردن آموزش در این حوزه بیان داشت: در این دوره، موفق به انعقاد سه تفاهم نامه با کمیته امداد امام خمینی (ره)، شهرداری و کمیسیون امور بانوان شهرستان شدیم که بخشی از آموزش این رشته ها با همکاری این نهاد ها انجام می گیرد.

مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان مرودشت در پایان ضمن اشاره به استفاده از اساتید مجرب بومی در این کلاس ها، بیان کرد: خوشبختانه در طول برگزاری این کلاسها در سالیان اخیر شاهد رشد و پرورش مربیان و اساتید مجرب بوده ایم که این انر نشات گرفته از برگزاری منظم این کلاس هاست.