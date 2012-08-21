28 پروژه آب وفاضلاب در "هفته دولت" بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خادمی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: سالانه پروژه های آب و فاضلاب در شهرستانهای مختلف استان در این هفته افتتاح به بهره برداری می شود که امسال نیز 18 پروژه در بخش آب با اعتباری بالغ بر 91 میلیارد و 30 میلیون ریال و نُه پروژه در بخش فاضلاب با اعتبار 135 میلیارد و 700 میلیون ریال افتتاح خواهد شد.

به گفته خادمی اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب در برخی محلات شهرهای بندرعباس، حاجی آباد، روستاهای کهورستان، بندرخمیر، رودان و جاسک از جمله این طرح ها است که در مجموع به طول 97 کیلومتر است.

مدیرعامل آبفای استان اظهار داشت: از دیگر پروژه های این هفته دولت تامین آب شهرک صنعتی گمبرون(بندرعباس)، تامین آب شهرهای رویدر، چارک، کوشکنار، بستک، بیکاه، جاسک، قلعه قاضی و تخت و هشتبندی شامل؛ احداث مخزن دو هزار متر مکعبی، بهره برداری از دو حلقه چاه، آبرسانی و احداث خط انتقال به طول 89 کیلومتر است.

وی همچنین از تکمیل طرح آبرسانی به 10 هزار واحد مسکن مهر استان تا پایان امسال خبر داد و گفت: آبرسانی به واحدهای مسکن مهر به طول 29کیلومتر از دیگر طرح های قابل افتتاح است که در چهار شهر بندرعباس، کوشکنار، قلعه قاضی و تخت انجام می شود.

خادمی در ادامه گفت: در بخش فاضلاب نیز 9 پروژه در محلات شهر بندرعباس آماده بهره برداری است که شامل اجرای شبکه داخلی فاضلاب پروژه های مسکن مهر شهرک پیامبر اعظم، شبکه فاضلاب محله امیرآباد و بهره برداری از آن و اجرای سیستم فاضلاب 17 تعاونی از مجموعه تعاونی های مسکن مهر است. همچنین بهره برداری از طرح فاضلاب باند شرقی خیابان شریعتی، باند غربی خیابانهای امام موسی صدر میانی ، بهادر شمالی و بهشتی میانی، خیابان سید قطب و بخشی از حاشیه شمالی بولوار طالقانی و حد فاصل میدان هنگام تا ساختمان بورس از دیگر طرح های آماده افتتاح بخش فاضلاب شهر بندرعباس است.

خادمی افزود: در بخش آبشیرین کنها نیز یک پرروژه آبشیرین کن در جزیره تنب کوچک با ظرفیت 500 متر مکعب در شبانه روز آماده بهره برداری است که اعتبار هزینه شده آن پنج هزار هزار میلیارد ریال بوده است.