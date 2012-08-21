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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۲۷

پیش بینی هوا/

جو ناپایدار از امروز تا جمعه در مناطق زلزله زده

جو ناپایدار از امروز تا جمعه در مناطق زلزله زده

تبریز – خبرگزاری مهر: مسئول اداره پیش بینی هواشناسی استان از نفوذ سامانه پرفشار و جوی ناپایدار طی روزهای سه شنبه تا جمعه در مناطق زلزله زده خبر داد.

محمد اشجعی امروز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: این سامانه موجب افزایش ابر و وزش بادهای ناگهانی نسبتا شدید و بارش باران به صورت رگبار و رعد و برق خواهد شد.

وی افزود: به نظر می رسد شدت فعالیت های سامانه اواخر روزهای چهار شنبه و پنجشنبه در استان به ویژه نواحی ارسباران بیشتر خواهد بود.

اشجعی تصریح کرد: پدیده مه و کاهش نسبی دما یکی دیگر از ویژگی های این سامانه پرفشار است که در مناطق زلزله زده پیش بینی می شود.

کد مطلب 1677459

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