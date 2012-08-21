آمار اولیه زکات فطره عام مردم استان زنجان از مرز یک میلیارد ریال گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حسنلو ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: امسال و به مناسبت عید سعید فطر کمیته امداد استان زنجان اقدام به برپایی 900 پایگاه در سطح استان کرده بود.

وی با اشاره به اینکه هنوز آمار نهایی زکات فطره اعلام نشده است افزود: تا کنون یک میلیارد و 100 میلیون ریال فطریه عام در سطح استان زنجان جمع‌آوری شده است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان همچنین با اشاره به جمع‌آوری 12 میلیون و 434 هزار ریال فطریه سادات در استان زنجان افزود: مبلغ اولیه کفارات عمد و غیر عمد مردم استان زنجان نیز 81 میلیون و 29 هزار و 814 ریال است.

حسنلو افزود: تا کنون قریب به یک میلیارد و 200 میلیون ریال فطریه عام، فطریه سادات و کفارات عمد و غیر عمد در استان زنجان جمع‌آوری شده است.

حسنلو در ادامه تاکید کرد: آماری که در بحث فطریه عام، سادادت و کفارات عمد و غیر عمد اعلام شده است، شامل آمار مساجد نمی‌شود و این آمار مربوط به پایگاه‌های دایر شده در مصلی‌های برگزاری نماز جمعه میادین و معابر استان زنجان است.

وی در ادامه با اشاره به جمع‌آوری کمک برای زلزله زدگان شمالغرب اضافه کرد: تا کنون یک میلیارد و 310 میلیون ریال کمک مردمی در این زمینه جمع‌آوری شده است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان در پایان از حضور مردم استان زنجان در طرح‌های مختلف مشارکتی کمیته امداد استان زنجان تقدیر و تشکر کرد.

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