  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۰۲

اخبار فرهنگی هرمزگان/

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پارسیان منصوب شد

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پارسیان منصوب شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: انتصاب سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پارسیان و همچنین تجلیل از فعالان قرآنی این شهرستان از جمله اخبار فرهنگی استان هرمزگان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، محمود اسدی به عنوان سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پارسیان منصوب شد.

در این حکم آمده است: نظر به اهمیت تعالی و تثبیت فرهنگ ملی، اسلامی در شهرستان ها و همچنین تقویت زیرساخت های فرهنگ بومی منطقه، جنابعالی به عنوان سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پارسیان منصوب می شوید.

امید است با توکل بر خداوند منان و منویات مقام معظم رهبری در سایه بقیه الله اعظم و همچنین همکاری و هم فکری با امام جمعه و فرماندار شهرستان جهت پیشبرد اهداف عالیه اسلام موفق و مؤید باشید.

محمود اسدی از هنرمندان و شاعران مطرح شهرستان پارسیان است که سوابق متعددی در حوزه فرهنگ دارد.

 تجلیل از فعالان قرآنی شهرستان پارسیان

توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پارسیان از فعالان قرآنی و قرآن پژوهان شهرستان پارسیان طی مراسمی تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

محمود اسدی سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پارسیان در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان و اهالی فرهنگ و هنر برگزار شد، گفت: یکی از راه های بسط و توسعه قرآن کریم و به ویژه در نوجوانان تقدیر و تجلیل از آنها است.

وی افزود: باید سعی کنیم قرآن را از دوران کودکی و نونهالی به فرزندانمان بیاموزیم تا آن ها در آینده با شخصیتی قرآنی وارد جامعه شوند و از هرگونه تهدید و خطر در امان باشند.

در این مراسم با اهدا لوح و جوایز از 20 فعال قرآنی شهرستان پارسیان تقدیر و تجلیل شد. 

کد مطلب 1677461

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه