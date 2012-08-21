ترکها، چچنها، لیبیایی ها، افغانی ها و سودانی ها در بین مخالفان دولت سوریه دیده می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الاهرام ، "رابرت فیسک" نویسنده مشهور انگلیسی در گزارشی درباره اوضاع میدانی سوریه به دیدار خود با برخی فرماندهان ارتش سوریه اشاره کرده است.

وی می نویسد: فرماندهان نظامی ارتش سوریه گروههای مسلح مخالف را موش خطاب می کنند، زیرا به اعتقاد این فرماندهان آنها با سلاح تک تیرانداز به ارتش حمله می کنند و سپس فرار می کنند و در لوله های فاضلاب پنهان می شوند.

فیسک می افزاید: فرمانده ارتش سوریه معتقد است که شهر حلب طی بیست روز از گروههای مسلح پاکسازی می شود، اما این اندکی مبالغ آمیز است. زیرا بحران حلب به زودی به پایان نخواهد رسید.

این نویسنده انگلیسی در گزارش خود از حضور افراد با لهجه های مختلف و حضور ترکها، چچنها، لیبیایی ها، افغانی ها و سودانی خبر داده است.

وی پس از دیدار با برخی ساکنان حلب به نقل از آنها روایت کرده است که گروههای مسلح از منازل آنها برای حمله به ارتش سوء استفاده می کنند.

فیسک همچنین بر این باور است که بیش از پنجاه هزار سوری طی هفته گذشته به لبنان فرار کرده اند.

خبر دیگر از سوریه اینکه تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرد: نیروهای ارتش سوریه مقادیر زیادی سلاح، مهمات و ادوات پزشکی از گروههای مسلح در منطقه سیف الدوله به چنگ آورده اند.