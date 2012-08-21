  1. استانها
  2. بوشهر
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۰۰

دولاح:

اولویت بسیج‌سازندگی استفاده از ظرفیت دانشجویی است

اولویت بسیج‌سازندگی استفاده از ظرفیت دانشجویی است

دشتی - خبرگزاری مهر: مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: اولویت بسیج‌سازندگی استفاده از ظرفیت دانشجویی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ناصر دولاح ظهر سه‌شنبه در آئین اختتامیه اردوی جهادی دانشگاه پیام نور بوشهر اظهار داشت: بسیج سازندگی برکات و نعمات زیادی برای نقاط محروم کشور داشته است و شاهد رفع محرومیت و کاهش آن از چهره بسیاری از روستاهای محروم کشور توسط بسیج سازندگی هستیم.

وی با تاکید بر اهمیت بسیار بالای برگزاری اردوهای جهادی اضافه کرد: اردوهای جهادی با توجه به هجمه گسترده فعالیت‌های فرهنگی علیه نظام، فرصت بسیار مناسبی برای مقابله با تهدیدات نرم دشمن و ایجاد زمینه‌های امیدواری و خوش بینی در مردم است.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به نقش بسیار مهم و محوری دانشجویان در اردوهای جهادی، ادامه داد: فراهم‌ساختن زمینه مناسب برای بهره گیری از ظرفیت‌های عظیم دانشجویی از اولویتهای اساسی سازمان بسیج سازندگی است.

وی به نقش انقلاب در توسعه و عمران و آبادانی کشور اشاره کرد و بیان داشت:‌ انقلاب اسلامی دارای آثار و برکات ارزشمندی است که با گذشت زمان به شکوفایی و بهره مندی می رسند.

دولاح افزود: یکی از این آثار دانشجویان بسیجی مطالبه گری هستند که با حضور گسترده در روستاها در قالب اردوهای جهادی ضمن توسعه و گسترش فرهنگ کار، تلاش و پویایی در بین جوانان و اهالی روستاها زمینه‌ساز ایجاد بستری مناسب برای بسط و احیای ارزش‌های بنیادین نظام مقدس جمهوری اسلامی در مناطق برگزاری این اردوها هستند.

وی گفت: مردم و اهالی روستا باید بستر مناسب را برای بهره‌گیری از ظرفیتها و توانمندیهای علمی و تخصصی دانشجویان به منظور به حداقل رساندن محرومیت‌ها با اجرای طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی بومی موثر با  ایجاد اشتغال پایدار محلی با توجه به وجود سواحل ارزشمند و امکان انجام فعالیت‌های گسترده در این حوزه فراهم سازند.

اردوی جهادی دانشگاه پیام نور بوشهر در روستای کبگان بخش کاکی شهرستان دشتی برگزار شد.

کد مطلب 1677464

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها