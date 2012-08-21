به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ناصر دولاح ظهر سه‌شنبه در آئین اختتامیه اردوی جهادی دانشگاه پیام نور بوشهر اظهار داشت: بسیج سازندگی برکات و نعمات زیادی برای نقاط محروم کشور داشته است و شاهد رفع محرومیت و کاهش آن از چهره بسیاری از روستاهای محروم کشور توسط بسیج سازندگی هستیم.

وی با تاکید بر اهمیت بسیار بالای برگزاری اردوهای جهادی اضافه کرد: اردوهای جهادی با توجه به هجمه گسترده فعالیت‌های فرهنگی علیه نظام، فرصت بسیار مناسبی برای مقابله با تهدیدات نرم دشمن و ایجاد زمینه‌های امیدواری و خوش بینی در مردم است.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به نقش بسیار مهم و محوری دانشجویان در اردوهای جهادی، ادامه داد: فراهم‌ساختن زمینه مناسب برای بهره گیری از ظرفیت‌های عظیم دانشجویی از اولویتهای اساسی سازمان بسیج سازندگی است.

وی به نقش انقلاب در توسعه و عمران و آبادانی کشور اشاره کرد و بیان داشت:‌ انقلاب اسلامی دارای آثار و برکات ارزشمندی است که با گذشت زمان به شکوفایی و بهره مندی می رسند.

دولاح افزود: یکی از این آثار دانشجویان بسیجی مطالبه گری هستند که با حضور گسترده در روستاها در قالب اردوهای جهادی ضمن توسعه و گسترش فرهنگ کار، تلاش و پویایی در بین جوانان و اهالی روستاها زمینه‌ساز ایجاد بستری مناسب برای بسط و احیای ارزش‌های بنیادین نظام مقدس جمهوری اسلامی در مناطق برگزاری این اردوها هستند.

وی گفت: مردم و اهالی روستا باید بستر مناسب را برای بهره‌گیری از ظرفیتها و توانمندیهای علمی و تخصصی دانشجویان به منظور به حداقل رساندن محرومیت‌ها با اجرای طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی بومی موثر با ایجاد اشتغال پایدار محلی با توجه به وجود سواحل ارزشمند و امکان انجام فعالیت‌های گسترده در این حوزه فراهم سازند.

اردوی جهادی دانشگاه پیام نور بوشهر در روستای کبگان بخش کاکی شهرستان دشتی برگزار شد.