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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۱۰

فیلابی در گفتگو با مهر:

شانس صعود ثامن الحجج به فینال کشتی 90 درصد است/ بابلسر رقیب اصلی

شانس صعود ثامن الحجج به فینال کشتی 90 درصد است/ بابلسر رقیب اصلی

مشهد - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم کشتی ثامن الحجج خراسان رضوی گفت: شرایط تیم ثامن با تلاش کشتی گیران و حامیان مالی خوب است و شانس صعود این تیم برای رسیدن به فینال 90 درصد است.

قاسم امانی فیلابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این جمعه، تیم کشتی ثامن با توجه به شرایط مسابقات استراحت می کند و خود را برای مسابقات هفته آینده آماده می کند.

وی افزود: 17 شهریور ماه دور رفت و برگشت مسابقات کشتی تمام می شود و تیم برتر به مسابقات فینال راه پیدا می کند و ما امیدواریم که بتوانیم از فینالیست های این دوره از مسابقات کشتی باشیم.

امانی با توجه به شرایط تیم ثامن و شهرداری قوچان ابراز کرد: تیم شهرداری قوچان شانس صعود به فینال را از دست داده است و نتوانسته در این مسابقات جایگاه خوبی را به خود اختصاص دهد ولی شرایط تیم ثامن به لطف خدا و تلاش کشتی گیران و حامیان مالی خود جایگاه خوبی را دارد و شانس صعود در مسابقات فینال تیم ثامن 90 درصد است.

سرمربی تیم کشتی ثامن الحجج با توجه به شرایط کشتی گیران تیمش اظهار کرد: در این دوره از مسابقات کشتی گیران ما با اقتدار ظاهر شده اند و توانسته اند تا به حال به نتیجه دل خواه خود برسند و باید گفت که پتانسیل کشتی گیران تیم ثامن در این مسابقات قابل تحسین است.

وی افزود: حریف اصلی ما برای رسیدن به فینال این دوره از مسابقات تیم بابلسر است که در دوره برگشت مغلوب تیم کشتی ما شده است و ما نیز امیدواریم بتوانیم شرایط را به گونه ای در مسابقات بعدی رقم بزنیم که به نوعی پاسخ مثبتی به تمامی هواداران این تیم باشد. 

کد مطلب 1677468

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