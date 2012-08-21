  1. فرهنگ و ادب
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۱۰

فردا برگزار می‌شود؛

تودیع سردار باقرزاده و معارفه سردار کارگر در بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس

تودیع سردار باقرزاده و معارفه سردار کارگر در بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس

مراسم تودیع و معارفه رئیس پیشین و جدید بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس اول شهریور ماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع سردار سید محمد باقرزاده رئیس پیشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و معارفه سردار بهمن کارگر به ریاست این بنیاد، فردا چهارشنبه اول شهریور در محل این بنیاد برگزار می‌شود.

علت استعفای سردار باقرزاده تمرکز بیشتر وی بر عملیات تفحص شهدای هشت سال دفاع مقدس عنوان شده است.

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس از نهادهای جمهوری اسلامی است که با هدف حفظ آثار و نشر آنچه ارزشهای دفاع مقدس (جنگ ایران و عراق) و ترویج فرهنگ مقاومت، ایثار، جهاد و شهادت نامیده می‌شود به موجب فرمان مقام معظم رهبری در پایان جنگ تحمیلی در مهرماه سال ۱۳۶۹ تاسیس شد.

سردار بهمن کارگر رئیس جدید این بنیاد سمت معاونت اجتماعی ناجا را بر عهده دارد و با حفظ سمت به این مقام منصوب شده است.

کد مطلب 1677470

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