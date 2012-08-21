  1. اقتصاد
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۱۰

گزارش روزانه بورس/

داد و ستد 70 میلیون سهم و حق تقدم/ شاخص کل رشد کرد

داد و ستد 70 میلیون سهم و حق تقدم/ شاخص کل رشد کرد

با رشد 134 پله ای شاخص کل بورس، ارزش روز بورس تهران به رقم 109 هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، معامله گران تالار شسشه ای امروز سه شنبه 70 میلیون و 232 هزار و 32 برگه سهم و حق تقدم را جا به جا کردند. ارزش این مبادلات 310 میلیارد و 623 میلیون و 427 هزار ریال بود که در 8388 نوبت معاملاتی انجام شد.

در آخرین روز مردادماه تالار شیشه ای بورس تهران شاهد صعود پرسرعت متغیرهای بازار سرمایه بود و شاخص کل بورس 134پله دیگر بالا رفت و در رقم 24 هزار و 279 واحد ایستاد و ارزش روز بورس تهران نیز به رقم 109هزار میلیارد تومان رسید.

شاخص صنعت با صعودی 126 واحدی مواجه شد و به رقم 19هزار و 288 واحد رسید. همچنین شاخص 50 شرکت فعالتر 3 واحد بالا رفت، شاخص بازار اول با رشدی 118 واحدی به ایستگاه 20 هزار و 39 واحدی رسید و شاخص بازار دوم با صعودی 136 واحدی، قله 33هزار و 993 واحد را فتح کرد.
 
 

کد مطلب 1677476

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