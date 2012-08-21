داد و ستد 70 میلیون سهم و حق تقدم/ شاخص کل رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، معامله گران تالار شسشه ای امروز سه شنبه 70 میلیون و 232 هزار و 32 برگه سهم و حق تقدم را جا به جا کردند. ارزش این مبادلات 310 میلیارد و 623 میلیون و 427 هزار ریال بود که در 8388 نوبت معاملاتی انجام شد.

در آخرین روز مردادماه تالار شیشه ای بورس تهران شاهد صعود پرسرعت متغیرهای بازار سرمایه بود و شاخص کل بورس 134پله دیگر بالا رفت و در رقم 24 هزار و 279 واحد ایستاد و ارزش روز بورس تهران نیز به رقم 109هزار میلیارد تومان رسید.

شاخص صنعت با صعودی 126 واحدی مواجه شد و به رقم 19هزار و 288 واحد رسید. همچنین شاخص 50 شرکت فعالتر 3 واحد بالا رفت، شاخص بازار اول با رشدی 118 واحدی به ایستگاه 20 هزار و 39 واحدی رسید و شاخص بازار دوم با صعودی 136 واحدی، قله 33هزار و 993 واحد را فتح کرد.



