  1. بین الملل
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۱۹

نیمه شب گذشته؛

نخست وزیر اتیوپی در سن 57 سالگی درگذشت

نخست وزیر اتیوپی در سن 57 سالگی درگذشت

بدنبال درگذشت "ملز زناوی"، معاون اول وی مسئولیت اداره امور اتیوپی را تا زمان انتخاب نخست وزیر جدید به عهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سخنگوی دفتر نخست وزیری اتیوپی از مرگ "ملز زناوی" طی نیمه شب گذشته در بیمارستانی در خارج از کشور خبر داد.

این سیاستمدار 57 ساله از دو ماه پیش بدلیل بیماری در انظار عمومی و دیدارهای سیاسی حاضر نشده است.
 
منابع دیپلماتیک در ماه جولای اعلام کردند ملز در یکی از بیمارستانهای بروکسل با مرگ دست و پنجه نرم می کند، خبری که در آن زمان از سوی دولت اتیوپی تکذیب شد.
 
ملز که پیشتر رهبری گروه شبه نظامی اتیوپی را بعهده داشت، بیش از دو دهه نخست وزیر این کشور بود و در دوران زمامداری خود این کشور را به یک بازیگر مهم منطقه ای تبدیل کرد.
کد مطلب 1677477

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