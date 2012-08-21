به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، "کئون جون" هافبک اهل کره جنوبی که باشگاه پرسپولیس در صدد جذب وی بر آمده، روز سه شنبه برای انجام آزمایشات پزشکی به فدراسیون فوتبال اعزام شد.

این بازیکن 24 ساله کره ای محصول آکادمی فوتبال اسکار شهر سائوپائولو است. او از این آکادمی به تیم جوانان فیگو ایرنسه برزیل و از آنجا به تیم اصلی راه پیدا کرد. کئون که سابقه بازی در تیم های ملی کره را هم دارد بعد از حضور در برزیل، فوتبال را در باشگاه ماکاسار اندونزی ادامه داد.

کئون جون پس از آنکه طی روزهای گذشته با حضور در تمرینات پرسپولیس مورد ارزیابی کادر فنی قرار گرفته بود، صبح امروز همراه نماینده باشگاه برای انجام تست پزشکی اعزام شد.