  1. ورزش
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۴۵

برای انجام آزمایشات پزشکی؛

هافبک کره‌ای مورد نظر پرسپولیس به فدراسیون فوتبال اعزام شد

هافبک کره‌ای مورد نظر پرسپولیس به فدراسیون فوتبال اعزام شد

هافبک کره ای مورد نظر پرسپولیس برای انجام آزمایشات پزشکی به فدراسیون فوتبال اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، "کئون جون" هافبک  اهل کره جنوبی که باشگاه پرسپولیس در صدد جذب وی بر آمده، روز سه شنبه برای انجام آزمایشات پزشکی به فدراسیون فوتبال اعزام شد.

این بازیکن 24 ساله کره ای محصول آکادمی فوتبال اسکار شهر سائوپائولو است. او از این آکادمی به تیم جوانان فیگو ایرنسه برزیل و از آنجا به تیم اصلی راه پیدا کرد. کئون که سابقه بازی در تیم های ملی کره را هم دارد بعد از حضور در برزیل، فوتبال را در باشگاه ماکاسار اندونزی ادامه داد.

کئون جون پس از آنکه طی روزهای گذشته با حضور در تمرینات پرسپولیس مورد ارزیابی کادر فنی قرار گرفته بود، صبح امروز همراه نماینده باشگاه برای انجام تست پزشکی اعزام شد.

کد مطلب 1677478

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها