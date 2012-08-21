  1. سیاست
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۲۲

در گفتگو با مهر مطرح شد

رئیس جمهور پاکستان برای شرکت در اجلاس عدم تعهد به تهران سفر می کند

رئیس جمهور پاکستان برای شرکت در اجلاس عدم تعهد به تهران سفر می کند

رئیس جمهور ، وزیر خارجه و هیأت کارشناسی وزارت خارجه پاکستان به منظور شرکت در اجلاس عدم تعهد به تهران سفر خواهند کرد.

یک مقام مسئول در سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاکستان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: هیأت شرکت کننده پاکستان در شانزدهمین اجلاس عدم تعهد در سطح رئیس جمهور این کشور خواهد بود.

این مقام مسئول ادامه داد: آصف علی زرداری رئیس جمهور ، حنا ربانی وزیر خارجه و هیأتی کارشناسی از وزارت خارجه پاکستان به منظور شرکت در اجلاس عدم تعهد و در رأس هیأتی بلندپایه به تهران سفر خواهند کرد.

بر اساس این گزارش شانزدهمین اجلاس سران عدم تعهد از 5 تا 10 شهریور ماه در تهران برگزار خواهد شد. 120 کشورعضو عدم تعهد در سطوح مختلف در این اجلاس شرکت خواهند کرد.

کد مطلب 1677484

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