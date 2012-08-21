افتتاح 459 پروژه همزمان با هفته دولت در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به تشریح پروژه‌های هفته دولت پرداخت و عنوان کرد: در این هفته 459 پروژه با اعتباری بالغ بر سه هزار و 687 میلیارد ریال در استان هرمزگان به بهره برداری خواهد رسید که بخشی از اعتبارات این پروژ ها از محل اعتبارات ملی و استانی و بخش دیگری از سایر مبالغ از محل تسهیلات بانکی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأمین شده است.

وی با بیان اینکه این پروژه ها در سطح 13 شهرستان به بهره برداری خواهند رسید به تفکیک شهرستانی پروژه ها پرداخت و افزود: بیشترین طرحهای هفته دولت به ترتیب در شهرستان بندرعباس با 110 پروژه ، میناب با تعداد 55 پروژه، بندرلنگه با 51 پروژه ، رودان 40 پروژه ، حاجی‌آباد با 35 پروژه و در شهرستان جاسک نیز 32 پروژه به بهره برداری می رسند.

استاندار هرمزگان ادامه داد : همچنین شهرستان قشم با 28 پروژه ، بستک با 27پروژه ، پارسیان با 24 پروژه ، بندرخمیر 23، بشاگرد با 21 پروژه ،‌ سیریک با 11 پروژه و شهرستان ابوموسی با دوپروژه در رتبه های بعدی قرار دارند.

عزیزی در ادامه به دیگر برنامه های هفته دولت که در طول این هفته اجرا می شود اشاره کرد و افزود: تجدید میثاق مسئولان استان با آرمان های امام خمینی (ره) و شهدا و حضور درگلزار شهدا ، حضور مدیران دستگاههای اجرایی در مرکز سامد جهت پاسخگویی مستقیم تلفنی به درخواست ها و مشکلات مردم و حضور مدیران در مساجد محلات و ارتباط چهره به چهره با شهروندان هرمزگانی برنامه های است که دراین هفته برگزار می شود.

وی برگزاری جشنواره های فرهنگی ورزشی، دیدار با خانواده شهدای کارمند استان هرمزگان،‌ حضور مدیران در صدا و سیمای مرکز خلیج فارس ، برپایی نمایشگاه هفته دولت و برگزاری همایش دولت ، زنان و جوانان را از دیگر برنامه های این هفته عنوان کرد.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: مردم هرمزگان می توانند هرروز ازساعت 10تا 12درهفته دولت با شماره گیری 111 و برقراری ارتباط با سامانه ارتباطی مردم و دولت، درخواست های خود را به صورت ارتباط تلفنی به گوش مدیران کل ادارات استان برسانند و همچنین از ساعت 20 الی 21 که مدیران در مساجد محلات ضور دارند به صورت چهره به چهره مشکلات خود و محلاتشان را مطرح و پیگیری کنند.

عزیزی با بیان اینکه هفته دولت فرصتی برای ارائه دستاوردهای نظام مبتنی بر اندیشه‌های دینی به مردم است، بیان کرد: مدیران باید کارکردهای نظام اسلامی را برای مردم بیان کنند تا افتخارات نظام اسلامی و دولت عدالت محور برهمه روشن شود.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان بر اجرای مطلوب، با کیفیت و درخور شأن برنامه‌های هفته دولت تاکید و بیان داشت: با تعامل و حضور پرشور مردم و مسئولان در تمامی برنامه‌ها به ویژه برنامه‌های هفته دولت می‌توانیم معرف پیشرفت های شگرف نظام اسلامی باشیم.