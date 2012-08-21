پنجمین دوره تربیت داور حفظ قرآن کریم آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین دوره سه روزه و پایانی تربیت داور حفظ قرآن کریم با هدف یکسان سازی روشهای داوری و جلوگیری از اعمال سلیقه های فردی در سطح کشوری با حضور 62 نفر با سخنرانی مهدی قره شیخ لو در هتل مهرگان تهران واقع در میدان فردوسی افتتاح می شود.

محمد ضرغام، سرپرست مدیریت آموزش سازمان دارالقرآن الکریم گفت: ثبت نام این دوره از 30 خرداد 91 تا 16 تیرماه 91 انجام شد در 23/4/91 آزمون ورودی کتبی برگزار شد و در 11 و 14 مرداد ماه نیز آزمون های شفاهی را برگزار کردیم که در نهایت از بین 145 نفر که ثبت نام کرده بودند 62 نفر (16 نفر برادر و 46 نفر خواهر)برای شرکت در پنجمین دوره سه روزه و پایانی تربیت داور حفظ قرآن کریم برگزیده شدند که فردا چهارشنبه 1/6/91 ساعت 8 صبح با سخنرانی رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور در محل هتل مهرگان به صورت رسمی افتتاح می گردد.

وی در ادامه هدف از برگزاری این دوره را کادر سازی و تربیت داوران مجرب برای مسابقات و آزمون های حفظ قرآن، یکسان سازی روشهای داوری و جلوگیری از اعمال سلیقه های فردی و همچنین ارتقاء سطح علمی و فنی داوران مسابقات قرآنی دانست و ابراز امیدواری کرد برگزاری این دوره ها در سطح کشوری باعث بی نیازی شهرستان ها از مرکز در موضوع داور حفظ قرآن شود و به این ترتیب زمینه های رشد هر چه بیشتر تمام نقاط کشور در این زمینه فراهم گردد.