  1. جامعه
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۳۵

دستجردی:

90 درصد تجهیزات مصرفی پزشکی در داخل تولید می شود

90 درصد تجهیزات مصرفی پزشکی در داخل تولید می شود

وزیر بهداشت گفت: 90 درصد تجهیزات مصرفی پزشکی در کشور تولید می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی افزود: تمام تلاش مان تولید تجهیزات پزشکی، کیت ها، داروها، واکسنها و تمام مواد پزشکی مورد نیاز کشور در داخل است و همچنین تولید داخلی موادی است که مورد تحریمها قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: برای پیگیری این امر مهم، ستادی تحت عنوان ستاد طرحهای کلان در وزارت بهداشت تاسیس شده است که ماهی یکبار تشکیل جلسه می دهد و خود من در تمام جلسات آن شرکت می کنم.

دستجردی، تصویب فراخوانهای مربوط به تولید واکسن، کیت و دارو را یکی از برنامه های این ستاد اعلام کرد و بیان داشت: برخی از این فراخوانها که قبلا منتشر شده است به بار نشسته و محصولات دارویی آن بزودی به بهره برداری خواهد رسید.

وزیر بهداشت در پایان ارائه تسهیلات بانکی و تسهیلات فناوری نهاد ریاست جمهوری را مزایای شرکت کردن در این فراخوانها برای تولیدکنندگان برشمرد.

کد مطلب 1677492

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