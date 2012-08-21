گردهمائی معاونان آموزش متوسطه خراسان رضوی برگزار می شود

رمضان نیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این گردهمائی روز شنبه 4 شهریور ماه در مجتمع فرهنگی رفاهی فرهنگیان شماره یک برگزار می شود.

وی تصریح کرد: به جهت کسب توفیقات گوناگون به ویژه رشد 5.5 درصدی در نرخ فارغ التحصیلی پایه سوم این گردهمائی تشکیل می شود.

نیری اظهار داشت: در این گردهمائی، هماهنگی در خصوص پروژه مهر 91، تبیین و توجیه برنامه عملیاتی حوزه معاونت متوسطه در سال تحصیلی جدید، تحلیل وضعیت هنرستان ها به جهت نتایج مسابقات، امتحانات و آخرین وضعیت ثبت نام دانش آموزان پایه اول متوسطه مورد بررسی قرار می گیرد.

وی افزود: بررسی نحوه عملکرد ادارات سطح استان در اجرائی کردن توسعه متوازن و آخرین وضعیت جذب هنرجو در شاخه فنی و کاردانش و چگونگی استقرار مدارس خاص تازه تاسیس شده، از موضوعات دیگر این گردهمائی است.

نیری گفت: بررسی کمیت و کیفیت عملکرد ادارات در برگزاری کلاس های جبرانی و اقدامات انجام گرفته در خصوص پیشگیری از تکرار پایه اول راهنمائی نیز در دستور کار خواهد بود.