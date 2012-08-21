به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر ایران با در اختیار داشتن حدود 11 میلیارد و 500 میلیون لیتر ظرفیت ذخیره سازی سوخت مایع حداکثر تا 58 روز قابلیت ذخیره سازی و توزیع فرآورده‌های مختلف نفتی بدون امکان تولید و یا واردات سوخت از خارج کشور دارد.

از سوی دیگر همزمان با افتتاح طرح‌های جدید پالایشگاهی، پروژه افزایش ظرفیت ذخیره سازی بنزین و گازوئیل کشور در دستور کار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران قرار گرفته است.



بر این اساس، سال گذشته با ساخت و راه‌اندازی 16 مخزن جدید در مناطق مختلف کشور ظرفیت ذخیره سازی سوخت مایع کشور حدود 1 میلیارد لیتر افزایش یافت و باید با اجرای طرح های جدید در مجموع تا پایان برنامه پنجم این ظرفیت از مرز 14.5میلیارد لیتر عبور کند.



همزمان با افزایش ظرفیت ذخیره سازی سوخت مایع، طرح‌های جدیدی به منظور افزایش ظرفیت ذخیره سازی نفت خام هم در پالایشگاه‌های کشور در دستور کار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی قرار گرفته است.

از اینرو پیش بینی می‌شود بزودی 2 مخزن جدید ذخیره سازی نفت خام با ظرفیت ۱۰۰هزار بشکه نفت در پالایشگاه شیراز در مدار بهره برداری قرار بگیرد.

گزارش رسمی شرکت ملی پالایش و پخش نفتی حاکی از آن است که در حال حاضر ساخت این مخازن جدید نفتی از پیشرفت۹۵ درصدی برخوردار بوده و قرار است نفت خام تولیدی میادین آغـار و دالان از مسیر یک خـط لوله ۸ اینچی در این مخازن ذخیره سازی شود.

مطابق با برنامه زمان بندی باید این مخازن جدید نفتی حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری در مدار بهره برداری قرار گیرد.

در حال حاضر ظرفیت پالایش نفت ایران به یک میلیون و 800 هزار بشکه در روز رسیده است که پیش بینی می شود تا پایان برنامه پنجم توسعه به 2.2 میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اخیرا با تاکید بر اینکه تا پایان سال جاری ظرفیت ذخیره سازی فرآورده های مختلف نفتی یک تا 1.1 میلیارد لیتر افزایش می یابد، گفته است: پایان سال جاری 4 انبار جدید ذخیره سازی فرآورده نفتی در استان‌های مختلف کشور در مدار بهره برداری قرار می گیرد.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه در شرایط فعلی ظرفیت ذخایر استراتژیک سوخت مایع ایران بیش از 50 روز است، اظهار کرده است: این در حالی است که با ساخت و راه اندازی مخازن و انبارهای جدید نفتی این ظرفیت تا پایان برنامه پنجم توسعه از مرز 80 روز عبور خواهد کرد.



وی همچنین با یادآوری اینکه در حال حاضر ظرفیت ذخیره سازی 50 روزه‌ای برای بنزین کشور فراهم شده است، تاکید: این در حالی است که هم اکنون برای نفت کوره تا 50 روز، سوخت نیروگاه‌ها تا 34 روز، نفت سفید و گازوئیل تا 60 ظرفیت ذخیره سازی در اختیار داریم.