توقف غني سازي اورانيوم در ايران ، هدف اروپا است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه راينيشر مركور با اشاره به اعلام مقامات ايراني مبني بر از سرگيري غني سازي اورانيوم از تاريخ 15 مارس نوشت : مسئولين ايراني در توضيح دلايل اين تصميم خاطر نشان ساختند كه چنانچه مذاكرات ايران و اروپا تا آن زمان به نتيجه قابل قبول و دلخواه نرسد تصميم خود را عملي خواهند كرد .

اين روزنامه آلماني در ادامه نوشت : چهارمين دور از مذاكرات ايران و اروپا نيز بدون آنكه نتيجه مشخصي در پي داشته باشد به پايان رسيد و مقامات ايران هنوز اظهار نظر مشخصي در خصوص تصميم خود اعلام نكرده اند .

به نوشته راينيشر مركور هر روز كه مي گذرد نگراني جامعه بين الملل از طولاني شدن مذاكرات ايران و اروپا و عدم دستيابي به نتيجه مشخص افزايش پيدا مي كند . ايران همچون گذشته بر تداوم غني سازي اورانيوم يعني آنچه كه اروپاخواهان توقف آن است ، اصرار دارد .

علاوه بر اين نكته اي از نخستين روزهاي مطرح شدن پرونده هسته اي ايران توجه افكار عمومي را به خود جلب كرد اظهار نظر برخي از كارشناسان هسته اي آمريكا پيرامون سايتهاي هسته اي نطنز و اصفهان بود .

كارشناسان هسته اي آمريكا مدعي شده بودند كه عمده ترين فعاليتهاي ايران در راستاي دستيابي به بمب اتمي در اين دو منطقه صورت مي گيرد .

راينيشر مركور همچنين تصريح كرد : مسئله اي كه به وضوح نمايان بوده و بركسي پوشيده نيست رويارويي اروپا و آمريكا در خصوص پرونده هسته اي ايران است . درنخستين مرحله از گفتگوها ، اروپا بر خلاف آمريكا با ارجاع پرونده هسته اي اين كشور به شوراي امنيت سازمان ملل مخالفت و بهترين شيوه ممكن را سلسله گفتگوهاي ديپلماتيك اعلام كرد.

اروپايي ها در مرحله بعدي تداوم برخي فعاليتهاي صلح آميز هسته اي ايران را بدون اشكال دانسته اما توقف غني سازي را امري جدي خواندند .

اين روزنامه آلماني در پايان نوشت : اگر ايران بخواهد همواره اروپا را در كنار خود حفظ كند بايد به خواسته آنها مبني بر توقف غني سازي اورانيوم جامه عمل بپوشاند . اين در حالي است كه تا قبل از 17 ژوئن يعني زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري ايران اتخاذ هر تصميمي از سوي ايران حساس خواهد بود .