وجود 6 پایگاه نظامی محرمانه آمریکا در اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الاهرام ، روزنامه معاریو در گزارشی از وجود 6 پایگاه مخفی آمریکا در اسرائیل خبر داد که در شهر هرتسلیا، نزدیکی فرودگاه بن گوریون و نیز برخی پایگاههایی هوایی اسرائیل در منطقه عوفدان نبطیم قرار دارند.

این پایگاهها مملو از ادوات و سلاحهای گرانقیمت است که قیمت آنها بیش از یک میلیارد دلار است.

معاریو گزارش داد: فکر تاسیس این پایگاهها متعلق به آریل شارون نخست وزیر رژیم صهیونیستی است. زیرا وی وجود این پایگاهها را ضروری می دانست.

این روزنامه نوشته است: شارون وجود این پایگاهها و سلاحهای پیشرفته موجود در آن برای اسرائیل مفید دانسته است و اسرائیل به موجب توافقات نظامی می تواند از سلاح آمریکایی برای دفاع از خود استفاده کند.