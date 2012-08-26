عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه

- عربستان سعودی چند زن شیعه را در حیات مسجد النبی در شهر مدینه دستگیر کرد

- محله سیف الدوله در حلب از حضور نیروهای مخالف رژیم بشار اسد پاکسازی شد

- وزیر خارجه هند مخالفت این کشور را با راه حل نظامی برای سوریه اعلام کرد

آمریکا

- نیل آرمسترانگ، فضانورد آمریکایی و نخستین انسانی که روی ماه قدم گذاشت، روز شنبه و در سن ۸۲ سالگی درگذشت

- سیاست های پولی چین باعث از دست رفتن 2.7 میلیون شغل تولیدی در آمریکا شده است

- رئیس خزانه داری آمریکا طی نامه ای از اقدامات دولت فدرال برای حمایت های اقتصادی دفاع کرد

آسیا

- پاکستان اعلام کرد در باره‌ خبر کشته شدن بدرالدین حقانی، فرمانده ارشد شبکه‌ی حقانی، در حمله‌ی هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی تحقیق می‌کند

- ارتش آمریکا در افغانستان در حال حملات سایبری است.

اروپا

طرفداران آزادی بیان: آزادی بیان نمی تواند توجیه کننده اقدام زشت شاهزاده "هری" در عریان شدن باشد

- مرکل و اولاند در سخنانی از درخواست یونان برای دادن وقت بیشتر به این کشور بمنظور اعمال سیاستهای ریاضت اقتصادی حمایت نکردند.