فضلی مدیر تیم های فوتبال پایه نساجی مازندران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سعادتمند اظهار داشت: بر اساس برنامه تدوین شده باشگاه ، تقویت تیم های پایه یکی از برنامه های مهم و اساسی باشگاه نساجی است که امیدواریم با حضور فضلی بتوانیم، این برنامه را در کمترین زمان ممکن عملی کنیم.

وی بیان داشت: در صورت اجرای صحیح این برنامه ها، تا چند سال آینده ترکیب اصلی تیم بزرگسالان نساجی از میان بازیکنان تیم های پایه باشگاه برگزیده می شوند که در آن صورت، از صرف هزینه های غیرضروری و زیاد برایجذب بازیکن جلوگیری خواهد شد.

مدیرعامل باشگاه فوتبال نساجی مازندران افزود: تمرینات تیم بزرگسالان نساجی از هفته گذشته آغاز شد که تلاش می کنیم با فراهم کردن شرایط مناسب، تیمی آماده و منسجم را روانه رقابت اهی لیگ دسته اول فوتبال کشور کنیم.

امدادرسانی به 15 سانحه دیده رانندگی در هفته گذشته

نجاتگران جمعیت هلال احمر مازندران در هفته گذشته ضمن امدادرسانی به 15 حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان نسبت به نجات 27 نفر از مصدومان حوادث مزبور اقدام کردند.

در این مدت، 120 نفر با مراجعه به پایگاههای امداد جاده ای از خدمات مورد نیاز برخوردار شدند.

انتقال یکی از مصدومان حادثه جاده ای با استفاده از بالگرد امدادی جمعیت استان به مرکز درمانی در تهران از دیگر خدمات ارائه شده هلال احمر مازندران بوده است.

حضور قهرمان مازندرانی در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی

بهداد سلیمی، قوی ترین مرد جهان دارنده نشان طلای المپیک لندن و عضو افتخاری جمعیت هلال احمر مازندران به همراه همسرش با حضور در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی با ابراز تاسف شدید از وقوع زلزله مخرب در مناطق مزبور ضمن ادای احترام به جان باختگان این حادثه تلخ، از بازماندگان و آسیب دیدگان دلجویی کرد.

سلیمی در جریان این حضور متعهدانه در گفتگو با شماری از مردم و مسئولان حاضر در منطقه بر ضرورت کمک رسانی همه جانبه به آسب دیدگان تأکید کرد.