آغاز مسابقات کشتی فرزندان پرسنل شرکت لوله و مخابرات نفت ایران در اراک

به گزارش خبرنگار مهر از اراک مسابقات کشتی فرزندان پرسنل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به مدت 2 روز در سالن کشتی مجموعه ورزشی 5 مرداد اراک برگزار می شود.

در مدت دو روز برگزاری این مسابقات 108 کشتی گیر آزاد و فرنگی کار در رده سنی نوجوانان و جوانان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

ورزشکاران شرکت کننده از خطوط لوله و مخابرات نفت مناطق مرکزی، اصفهان، شمال غرب و لرستان در این دوره از رقابت ها به مصاف یکدیگر می روند تا نفرات برتر برای دریافت جواز شرکت در المپیاد ورزشی فرزندان پرسنل شرکت پالایش و پخش وزارت نفت مشخص شوند.