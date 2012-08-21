  1. استانها
  2. مرکزی
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۰۰

از امروز صورت گرفت:

آغاز مسابقات کشتی فرزندان پرسنل شرکت لوله و مخابرات نفت ایران در اراک

آغاز مسابقات کشتی فرزندان پرسنل شرکت لوله و مخابرات نفت ایران در اراک

اراک - خبرگزاری مهر: مسابقات کشتی ویژه فرزندان پرسنل شرکت خطوط و لوله مخابرات نفت ایران به میزبانی استان مرکزی از امروز در اراک آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر از اراک مسابقات کشتی فرزندان پرسنل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به مدت 2 روز در سالن کشتی مجموعه ورزشی 5 مرداد اراک برگزار می شود.

در مدت دو روز برگزاری این مسابقات 108 کشتی گیر آزاد و فرنگی کار در رده سنی نوجوانان و جوانان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

ورزشکاران  شرکت کننده از خطوط لوله و مخابرات نفت مناطق مرکزی، اصفهان، شمال غرب و لرستان در این دوره از رقابت ها به مصاف یکدیگر می روند تا نفرات برتر برای دریافت جواز شرکت در المپیاد ورزشی فرزندان پرسنل شرکت پالایش و پخش وزارت نفت مشخص شوند.

 

کد مطلب 1677507

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها