تشییع پیکرهای عضو شورای شهر ساری و دو فرزندش

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مرحوم علی بهروش عضو شورای اسلامی شهر ساری در ادوار اول تا سوم و دو فرزندش سید بنیامین و سید بهمن بهروش، صبح چهارشنبه با حضور مسئولان استانی، شهری و شهروندان ساروی از مقابل امامزاده یحیی ساری به سمت مزار شهدای مرکز استان تشییع می شود.

مرحوم بهروش عصر روز یکشنبه (عید فطر) به همراه دو فرزندش حین شنا در ساحل گهرباران ساری غرق و اجساد وی و فرزندانش پس از 24 ساعت جستجو توسط گروه غواصی منطقه پیدا شد.

مرحوم بهروش، معلم ورزش مدارس ساری و عضو شورای اسلامی شهر در دوره های اول تا سوم ساری بوده است.

سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران و سید عباس حسینی نژاد فرماندار ساری به همراه شهردار و شورای اسلامی شهر ساری این مصیبت وارده را به خانواده بهروش و مردم شهیدپرور مرکز استان تسلیت و برای بازماندگان طلب مغفرت الهی از باریتعالی خواستار شدند.

روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ساری زمان تشییع را ساعت 16 روز چهارشنبه اعلام کرده است.