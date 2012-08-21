لزوم حمایت بخش خصوصی از ورزش بانوان کردستان/تسریع در اتمام پروژه های ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه اکبر آبادی ظهر سه شنبه در جریان بازدید از طرح های عمرانی و زیربنایی ورزشی ویژه بانوان در شهر سنندج با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به وجود استعداد ها و توانایی های فراوان ورزشی بانوان کردستانی همه مسئولان و متولیان ورزشی در استان باید برای رفع نارسایی ها و نیز افزایش سرانه فضای ورزشی این ورزشکاران تلاش خود را مضاعف کنند.

وی به بازدید خود از امکانات ورزشی شهر سنندج اشاره کرد و گفت: هدف از این بازدید در ابتدا دیدار با مسئولان و مدیران ورزشی استان به منظور آشنایی با نارسایی ها و مشکلات بخش ورزش بانوان و نیز ارائه راهکار برای رفع موانع و مشکلات فراروی ورزش بانوان در کردستان است.

اکبر آبادی پیگیری طرح های نیمه کاره ورزشی بخش بانوان را از دیگر اهداف سفر خود به کردستان برشمرد و گفت: به دلیل عنایت ویژه دولت در توسعه زیر ساخت های ورزشی و تاکید ریاست جمهوری به اتمام طرح های نیمه کاره تا پایان مدت زمان دولت عدالت محور همه باید تلاش خود را صرف خاتمه یافتن این پروژه ها کنیم.

وی ادامه داد: در این راستا دولت کوشش خواهد کرد تا با تامین اعتبار این طرح ها در حداقل زمان ممکن اکثر طرح های نیمه کاره را تکمیل و تحویل جامعه ورزش دهد.

معاون وزیر ورزش و جوانان در امور بانوان در مورد وضعیت فعلی سرانه ورزشی در استان کردستان عنوان کرد: بر طبق آمارهای موجود در زمنیه توسعه فضای ورزشی و نیز افزایش سرانه ورزشی در کردستان وضعیت نسبتا مطلوبی را در این زمینه شاهد هستیم و در حقیقت کردستان در رده استان های نسبتا برخوردار در زمینه سرانه فضای ورزشی در مقایسه با دیگر استان های کشور است.

وی اقدامات دولت در حمایت از ورزش به ویژه ورزش بانوان را ناکافی دانست و همانند دیگر استان های کشور خواستار مشارکت و حضور گسترده بخش خصوصی، سرمایه گذاران و صاحبان صنایع برای حمایت از تیم ها و ورزشکاران مدال آور کردستانی برای حضور در رقابت ها و لیگ های مختلف ورزشی در کشور شد.

اکبر آبادی به تکمیل و راه اندازی پارک تخصصی بانوان توس نوذر شهر سنندج اشاره کرد و گفت: خوشبختانه پارک بانوان شهر سنندج با مشارکت و مساعدت استانداری کردستان، شهرداری سنندج و اداره ورزش و جوانان کردستان تکمیل و بزودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی عنوان کرد: این پارک می تواند با ایجاد فضای آرامش و آسایش برای بانوان علاقمند به ورزش تاثیر فراوانی در توسعه زیر ساخت های ورزشی بانوان در سنندج داشته باشد که انتظار می رود نمونه های مشابه این پارک نیز در آینده نزدیک در سطح شهرستان های تابعه کردستان احداث و در اختیار بانوان این شهرها قرار گیرد.

اکبرآبادی در پایان ضمن بازدید از پروژه نیمه تمام ورزشگاه سرپوشیده شش هزار نفری شهر سنندج اظهار داشت: این پروژه به عنوان یکی از طرح های اولویت دار ورزشی در کردستان به شمار می رود و در این رابطه دولت با توجه به اهمیت آن این طرح را درقالب پروژه های مهر ماندگار قرار داده است که امیدواریم در زمان مقرر تکمیل و مورد بهره برداری قرار گیرد.