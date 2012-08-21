دانشجویان برای کمک به زلزله زدگان شمال غرب خون اهدا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاههای استان ظهر سه شنبه در حاشیه این اقدام انسان دوستانه گفت: حدود 100 دانشجوی دختر از مناطق مختلف استان با حضور در پایگاه انتقال خون یاسوج برای کمک به نیازمندان، خون اهدا کردند.

حجت الاسلام حافظ ثابت افزود: این دانشجویان از شرکت کنندگان در طرح ضیافت دانشگاههای استان هستند که از سراسر استان در این طرح شرکت کرده اند.



وی بیان داشت: این افراد با اطلاع از نیازمندی زلزله زدگان به خون، به صورت داوطلبانه اقدام به اهدای خون کردند.

ثابت تصریح کرد: این دانشجویان همچنین آمادگی خود را برای ارائه سایر کمکها همچون کمکهای مالی و آموزشی به حادثه دیدگان اعلام کردند.