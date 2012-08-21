مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان کردستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز و طی مراسمی در سنندج مهران تیشه گران به عنوان مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان معرفی شد تا در طول مدت زمان کمتر از هفت سال وی به عنوان چهارمین نفر سکان هدایت یکی از حوزه های مهم در این استان را عهده دار شود.

قبل از تیشه گران، فرهاد عبدالهی تصدی این پست را داشت که پس از 22 ماه مدیریت در حالی جای خود را به تیشه گران داد که بحث این تغییر و تحول از چند ماه پیش در محافل ورزشی مطرح بود.

جابجایی های صورت گرفته در اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان بار دیگر نشان داد که عدم ثبات مدیریت همچنان مشکل اصلی ورزش استان کردستان است.

مهران تیشه گران متولد سال 1347 سنندج و دارای لیسانس رشته تربیت بدنی است که تجربه فعالیت در رشته های فوتبال، کشتی و دومیدانی را دارد .

مدیر روابط عمومی فدراسیون دومیدانی به مدت 12 سال، مسئول تربیت بدنی فرهنگسرای خاوران، مدیر تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، سرپرستی تیم های ملی دومیدانی به مسابقات بین المللی و دبیر فدراسیون انجمن های ورزشی از جمله سوابق و مسئولیت های تیشه گران در 21 سال خدمتش بوده است.

در مراسم امروز سه نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی، مدیران سابق و جدید ورزش و جوانان استان، استاندار و معاون وزیر ورزش و جوانان در امور بانوان سخنرانی کردند و در پایان ضمن تقدیر از خدمات فرهاد عبدالهی، مهران تیشه گران سکان هدایت این اداره کل در کردستان را بر عهده گرفت.