ارتقاء جایگاه و منزلت شاغلین حرفه های پزشکی ضروریست

علی اکبر شعبانی فرد ظهر روز سه شنبه با صدور پیام تبریکی در آستانه فرا رسیدن روز پزشک که نسخه ای از آن در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است بر این موضوع تاکید و آورده است: در پیشینه تاریخی، فرهنگ عمومی و باورهای اجتماعی مردم سرزمین کهن ایران اسلامی همواره طبابت و طبیب از قداست و جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است.

وی در ادامه این پیام از ابوعلی سینا به عنوان نماد برجسته و الگوی بارز پزشکان در تاریخ پرفروغ این سرزمین یاد کرده و بیان داشته است: شیخ الرئیس ابو علی سینا طبیب نامور و نابغه بزرگ ایرانی بود که به دلیل ارتباطش با خدا و مکتب وحی نور حکمت الهی را در دل او تابید و به حکیم الهی تبدیل شد.

شعبانی فرد نامگذاری ایام را فرصتی مغتنم برای اندیشیدن پیرامون مصادیق و مضامین مناسبت ها دانسته و آورده است: روزی که به میمنت تولد یکی از اسطوره های علم و دانش این دیار (حکیم ابو علی سینا) روز پزشکان نام گرته به خوبی پیوند ناگسستنی علم طب با دانش روز و جایگاه والای دانشمندان این مرز پرگهر را به عنوان پدران دانش پزشکی جهان به یاد می آورد.

وی در ادامه این پیام پزشکان را وارثان اندوخته های علمی مفاخر علمی ایران دانسته و خطاب به پزشکان آورده است: از آنجا که درخشان ترین گوهر های این گنجینه پرفروغ اخلاق و امید است که با حکمت خداوندی از علم طبیب دم مسیحیایی خلق نموه و ضمن بخشیدن جانی دوباره به بیماران قداست و منزلت همیشگی حرفه پزشکی را نیز موجب می گردد برشماست که نگهبانان شایسته ای برای این اندوخته ارزشمند باشید و آن را از گزند تاراج مادی گرایی و منفعت طلبی مصون بدارید.

استاندار مرکزی ضمن تبریک روز پزشک به جامعه پزشکان ایران آورده است : اینجانب ضمن تقدیر روز پزشک و تشکر و قدردانی از تمامی سپیدپوشان عرصه سلامت استان که خالصانه و بی دریغ در راه نجات جان بیماران و ارتقا سلامت جامعه می کوشند از همه سیاستگزاران و مدیران تلاشگر این عرصه خواستارم به بهانه روز پزشک با همفکری و مساعدت همه مجامعه و نیروهای دلسوز جامعه پزشکی سیاست ها و راهکارهای ترویج و اشاعه ارزش های معنوی و اخلاق پزشکی و ارتقا جایگاه و منزلت شاغلین حرفه های پزشکی را مورد بازخوانی و توجه قرار داده و با برنامه ریزی و بهره مندی از تمامی توانمندی ها، مسئولیت خویش را در جهت حل و رع معضلات و مشکلات جامعه پزشکی به ویژه پزشکان جوان ادا نمایند