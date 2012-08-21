نمایشگاه جلوه های خدمت ماندگار در قم برپا می شود

سید رضا دهناد در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: نمایشگاه جلوه های خدمت ماندگار همزمان با هفته دولت از دوم شهریور ماه به مدت چهار روز در قم برپا می شود.

وی گفت: در این نمایشگاه دستگاه های دولتی و موسساتی که وابسته به دولت هستند عملکرد خود را به نمایش خواهند گذاشت.

وی ادامه داد: در نمایشگاه جلوه های خدمت ماندگار حدود 60 دستگاه برای حضور در این نمایشگاه اعلام آمادگی کردند و در کنار این دستگاه ها، مراکز دیگری مانند بانک ها، فرودگاه و منطقه ویژه سلفچگان نیز حضور خواهند داشت.



معاون برنامه ریزی استاندار قم اضافه کرد: شهرداری قم نیز در این نمایشگاه حضوری فعال خواهد داشت و دستاوردهای خود را به نمایش خواهد گذاشت.



وی بیان کرد: سازمان ها در نمایشگاه جلوه های خدمت ماندگار اهم فعالیت های سال های اخیر خود را به مردم معرفی خواهند کرد.



وی گفت: برپایی این نمایشگاه موجب می شود مردم با مسئولان دستگاه ها آشنا شده، همچنین از فعالیت های آنها نیز آگاه شوند.

دهناد ادامه داد: همچنین استانداری نیز با عملکرد سازمان ها بیشتر آشنا شده و مدیران دستگاه ها را نیز مورد ارزیابی قرار می دهد.



وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه در محل نمایشگاه دائمی برگزار می شود افزود: امسال دستگاه ها استقبال خوبی برای شرکت در این نمایشگاه داشته اند.