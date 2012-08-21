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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۱۸

همزمان با هفته دولت؛

نمایشگاه جلوه های خدمت ماندگار در قم برپا می شود

نمایشگاه جلوه های خدمت ماندگار در قم برپا می شود

قم - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار قم از برپایی نمایشگاه جلوه های خدمت ماندگار در این استان همزمان با هفته دولت خبر داد.

سید رضا دهناد در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: نمایشگاه جلوه های خدمت ماندگار همزمان با هفته دولت از دوم شهریور ماه به مدت چهار روز در قم برپا می شود.

وی گفت: در این نمایشگاه دستگاه های دولتی و موسساتی که وابسته به دولت هستند عملکرد خود را به نمایش خواهند گذاشت.
وی ادامه داد: در نمایشگاه جلوه های خدمت ماندگار حدود 60 دستگاه برای حضور در این نمایشگاه اعلام آمادگی کردند و در کنار این دستگاه ها، مراکز دیگری مانند بانک ها، فرودگاه و منطقه ویژه سلفچگان نیز حضور خواهند داشت.
 
معاون برنامه ریزی استاندار قم اضافه کرد: شهرداری قم نیز در این نمایشگاه حضوری فعال خواهد داشت و دستاوردهای خود را به نمایش خواهد گذاشت.

وی بیان کرد: سازمان ها در نمایشگاه جلوه های خدمت ماندگار اهم فعالیت های سال های اخیر خود را به مردم معرفی خواهند کرد.

وی گفت: برپایی این نمایشگاه موجب می شود مردم با مسئولان دستگاه ها آشنا شده، همچنین از فعالیت های آنها نیز آگاه شوند.
دهناد ادامه داد: همچنین استانداری نیز با عملکرد سازمان ها بیشتر آشنا شده و مدیران دستگاه ها را نیز مورد ارزیابی قرار می دهد.

وی با  اشاره به اینکه این نمایشگاه در محل نمایشگاه دائمی برگزار می شود افزود: امسال دستگاه ها استقبال خوبی برای شرکت در این نمایشگاه داشته اند.
کد مطلب 1677528

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