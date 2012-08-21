774 پروژه هفته دولت در مازندران به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی گفت: تعداد 27 طرح تولیدی با اشتغال زایی 343 نفر و با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد تومان در هفته دولت افتتاح می شود.

وی افزود: 58 پروژه مسکن در قالب 15740 واحد مسکونی با اعتباری افزون بر 265 میلیارد تومان در این ایام افتتاح خواهند شد.

طاهایی گفت: در این هفته عملیات اجرایی 18 پروژه با اعتباری بالغ بر 13 میلیارد تومان آغاز خواهد شد.

استاندار مازندران، بیشترین تعداد طرح های آماده افتتاح مازندران در هفته دولت را 228 طرح شرکت مخابرات، 115 پروژه شرکت توزیع برق، 69 طرح سازمان جهاد کشاورزی و 68 طرح اداره کل راه و شهرسازی استان اعلام کرد و بیان داشت: در مجموع 27 دستگاه اجرایی استان در این ایام پروژه های خود را به بهره برداری خواهند رساند.

طاهایی بیان داشت: شهرستان های ساری، بابل و آمل به ترتیب با 73 ، 54 و 48 پروژه بیشترین تعداد طرح های قابل افتتاح هفته دولت را دارا است.