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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۵۱

طاهایی اعلام کرد:

774 پروژه هفته دولت در مازندران به بهره برداری می رسد

774 پروژه هفته دولت در مازندران به بهره برداری می رسد

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران گفت: هفته دولت 774 پروژه با اعتباری بالغ بر 425 میلیارد و 254 میلیون تومان در استان به بهره‌برداری می‌ رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی گفت: تعداد 27 طرح تولیدی با اشتغال زایی 343 نفر و با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد تومان در هفته دولت افتتاح می شود.

وی افزود: 58 پروژه مسکن در قالب 15740 واحد مسکونی با اعتباری افزون بر 265 میلیارد تومان در این ایام افتتاح خواهند شد.

طاهایی گفت: در این هفته عملیات اجرایی 18 پروژه با اعتباری بالغ بر 13 میلیارد تومان آغاز خواهد شد.

استاندار مازندران، بیشترین تعداد طرح های آماده افتتاح مازندران در هفته دولت را 228 طرح شرکت مخابرات، 115 پروژه شرکت توزیع برق، 69 طرح سازمان جهاد کشاورزی و 68 طرح اداره کل راه و شهرسازی استان اعلام کرد و بیان داشت: در مجموع 27 دستگاه اجرایی استان در این ایام پروژه های خود را به بهره برداری خواهند رساند.

طاهایی بیان داشت: شهرستان های ساری، بابل و آمل به ترتیب با 73 ، 54 و 48 پروژه بیشترین تعداد طرح های قابل افتتاح هفته دولت را دارا است.

کد مطلب 1677537

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