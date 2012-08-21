جمع آوری 29 میلیارد ریال زکات در آذربایجان غربی

جلال حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش سه برابری زکات در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال میزان زکات به سه برابر افزایش یافته و به رقم 110 میلیارد ریال برسد.

وی ادامه داد: میزان زکات جمع‌آوری شده در سال گذشته بیش از 30 میلیارد ریال بود که با برنامه‌ریزی‌های لازم در زمینه ترویج این فریضه پیش‌بینی می‌شود این رقم افزایش یابد.

حسین زاده ادامه داد: 9 میلیارد ریال از میزان زکات جمع آوری شده برای تکمیل 35 پروژه در حال اجرا که در روستا های محروم استان احداث می شوند اختصاص یافته است.

حسین زاده یادآور شد: 20 میلیارد ریال از زکات جمع آوری شده استان نیز سهم فقرا است که در چارچوب دستورات شرعی در بین آنان تقسیم می شود.