جمع آوری 29 میلیارد ریال زکات در آذربایجان غربی

جلال حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش سه برابری زکات در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: پیشبینی میشود امسال میزان زکات به سه برابر افزایش یافته و به رقم 110 میلیارد ریال برسد.
وی ادامه داد: میزان زکات جمعآوری شده در سال گذشته بیش از 30 میلیارد ریال بود که با برنامهریزیهای لازم در زمینه ترویج این فریضه پیشبینی میشود این رقم افزایش یابد.
حسین زاده ادامه داد: 9 میلیارد ریال از میزان زکات جمع آوری شده برای تکمیل 35 پروژه در حال اجرا که در روستا های محروم استان احداث می شوند اختصاص یافته است.
حسین زاده یادآور شد: 20 میلیارد ریال از زکات جمع آوری شده استان نیز سهم فقرا است که در چارچوب دستورات شرعی در بین آنان تقسیم می شود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی آذربایجان غربی یادآور شد: زکات جمعآوری شده در زمینه ساخت مساجد، مدارس، راهها، پلها و حتی ساخت خانه روحانی برای اقامت روحانیان استفاده میشود از این رو باید با برنامهریزی، پرداخت زکات در جامعه را همان طوری که در صدر اسلام متداول بوده به یک فرهنگ تبدیل کرد.
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