برای کسب حداکثر امتیاز به مصاف آلومینیوم هرمزگان می رویم

سعید دقیقی مهاجم تیم فوتبال سایپا البرز درگفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار نارنجی پوشان مقابل تیم آلومینیوم هرمزگان گفت: آلومینیوم تیمی جوان است که بازیکنان با انگیزه‌ایی دارد و اکبر مثاقیان، سرمربی آنها، استاد ایجاد انگیزه در بازیکنان است.

وی ادامه داد: مصاف با آلومینیوم بسیار دشوارست چرا که در این دیدار علاوه برای تاکتیک حریف باید برانگیزه زیادی که میثاقیان در تیمش ایجادکرده نیز غلبه کنیم، اما ما برای کسب حداکثر امتیاز به میدان می رویم و در این راه از هیچ تلاش فرو گذار نخواهیم بود. اگر قدر موقعیت‌های خود را بدانیم قطعا 3 امتیاز این دیدار خانگی از آن سایپا خواهد بود

دقیقی در ادامه اظهار داشت: ما از آغاز لیگ برتر پنج هفته بسیار دشوار را گذارندیم و در حالی که فقط در یک دیدار میزبان بودیم موفق به کسب 7 امتیاز از سه تیم اول جدول لیگ برتر در سال گذشته امتیاز شدیم، که این امر نشان از اقتدار تیم سایپا در لیگ دوازدهم دارد.

مهاجم این فصل سایپا در ادامه با اشاره به پیروزی هفته گذشته این تیم مقابل سپاهان گفت: در یکی از سخت ترین دیدارهای خود موفق به شکست تیم منسجم سپاهان در خانه حریف شدیم که ضمن ارتقای جایگاه ما در جدول لیگ برتر موجب بالا رفتن روحیه ما در ادامه لیگ برتر خواهد بود.