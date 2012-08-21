همایش کاربردی معدن و صنایع معدنی آذربایجان غربی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباداله اکبری بعد از ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی برگزاری این همایش هدف از اجرای آن را جلب توجه ویژه مسئولان و معدنکاران به فرآوری اکتشافات معدنی استان عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه مواد معدنی استخراجی از معادن آذربایجان غربی در سایر استان ها فرآوری شده و ضمن هزینه های حمل و نقل به نام آن استان شناخته می شود، معدنکاران باید به ارزش افزوده ای که به این طریق از بین می رود توجه مضاعف داشته باشند.

وی، معرفی توانمندی های ژئوتوریسم استان، شناخت و معرفی زنجیره های تأمین صنایع معدنی، معرفی معادن بالقوه و آخرین یافته های اکتشافی و معدنی استان، مزیت های نسبی و رقابتی معادن و صنایع فرآوری وابسته در استان و فرصت ها و تهدیدهای سرمایه گذاری بازاریابی و صادرات مواد معدنی و صنایع وابسته را از جمله محورهای همایش مذکور برشمرد.

اکبری گفت: این همایش 15 و 16 شهریور ماه سالجاری در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ارومیه و با حضور بیش از 300 نفر از معدنکاران و مسئولین استانی و کشوری برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: ارائه گزارشات و مقالات مرتبط با موضوع همایش و همچنین بازدید از برخی معادن استان از جمله برنامه های همایش کاربردی معدن و صنایع معدنی خواهد بود.