به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد گفت: 200 اتوبوس ویژه معلولان تا پایان سال‌جاری برای مشهد خریداری خواهد‌ شد.

مهدی خجسته تصریح‌کرد: از200 اتوبوس تعیین شده، یکصد اتوبوس تاکنون خریداری شده است که اعتبار آنها از محل بودجه زیارت و شهرداری مشهد تامین شده است.

وی با بیان اینکه یکصد اتوبوس باقی‌مانده تا انتهای سال‌جاری خریداری خواهد‌ شد، ادامه‌داد: اتوبوس‌های خریداری شده با ارتفاع کم بوده و امکان استفاده معلولان را از حمل‌ و نقل عمومی امکان‌ پذیر می‌سازند.

به گفته وی اتوبوس‌های ویژه معلولان که امکان استفاده از آن هم برای معلولان و جانبازان و هم برای افراد معمولی وجود دارد در نیمه دوم‌ امسال وارد سیستم حمل‌ و نقلی مشهد خواهند ‌شد.

خجسته در توضیح هزینه‌های اتوبوس‌های خریداری‌ شده، عنوان‌کرد: قیمت این اتوبوس‌ها از اتوبوس‌های معمولی گران‌تر بوده و حدود300 میلیون تومان قیمت هر یک از آن‌هاست.

انزوای معلولان ناشی از عدم مناسب‌سازی فضاها و امکانات شهری

معاون توابخشی بهزیستی خراسان‌رضوی با تاکید بر مناسب‌سازی همه فضا و مکان‌های شهری برای معلولان، گفت: عدم مناسب‌سازی فضاها و امکانات شهری نه تنها باعث انزوای معلولان می‌شود بلکه هزینه‌های گزافی را برای جابجایی آن‌ها به بار می‌آورد که برای برون رفت از این وضعیت نه تنها اتوبوس‌ها و ایستگاه‌های آن‌ها بلکه باید تمام سطح شهر برای ناتوانان جسمی و حرکتی مناسب‌سازی شوند.

حمیدرضا پور یوسف مناسب‌ سازی اتوبوس‌ها برای تردد معلولان را یکی از راه‌های تامین رفاه این افراد دانست و تصریح ‌کرد: در حال‌حاضر حداقل10 هزار معلول جسمی و حرکتی و چند برابر این ناتوان جسمی در مشهد زندگی می‌کنند که نیازمند امکانات مناسب و ویژه هستند.

میزگرد پزشک خانواده و سلامت الکترونیک برپا می شود

دبیر نمایشگاه السیت91 گفت: در حاشیه السیت91، با حضور مدیر آمار و فناوری اطلاعات علوم پزشکی مشهد، میزگرد پزشک خانواده و سلامت الکترونیک برپا می شود.

رحمان میرزائیان اظهار کرد: در حاشیه نمایشگاه السیت امسال برنامه های ویژه ای در نظر گرفته شده است که یکی از این برنامه ها برگزاری کارگاه ها و میزدگردهای مختلف با حضور مسئولین کشوری می باشد.

وی افزود: یکی از این برنامه ها، میزگرد پزشک خانواده و سلامت الکترونیک با حضور دکتر صابری، مدیر آمار و فناوری اطلاعات علوم پزشکی مشهد می باشد.

میزائیان ادامه داد: این میزگرد 3شهریورماه در سالنB1 نمایشگاه بین المللی مشهد پس از نماز مغرب و عشاء برگزار خواهد شد.

السیت به صورت تمام عیار به حوزه حمل و نقل مشهد وارد شود

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد خواستار ورود السیت به صورت تمام عیار به حوزه حمل و نقل شد.

علی شریعتی گفت: پایانه امام رضا(ع) در مشهد اولین پایانه هوشمند در کشور است و در دنیا نیز منحصر به فرد است.

وی با بیان اینکه همه خدمات این پایانه بصورت هوشمند ارائه می شود، افزود: کلیه خدمات شامل نظارت، کنترل، مدیریت، سیستم های فعال در پایانه، میزان تردد اتوبوس ها در پایانه و ... به صورت هوشمند هستند.