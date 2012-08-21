بی مهری به ورزشکاران شهرستانی/ حمایت دولت از ورزش کردستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد قادرمرزی ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان با انتقاد از مسئولان وزارت ورزش و جوانان کشور در خصوص بی‌مهری به ورزشکاران شهرستانی و لزوم رفع مشکلات آنها گفت: همه نخبگان ورزشی و قهرمانان کشور همواره شهرستانی و از نقاط مختلف کشور معرفی شده‌ اند و کم توجهی به استان‌های حاشیه ‌ای کشور لطمه های زیاد و جبران ‌ناپذیری را به بدنه ورزش کشور وارد می ‌کند.

وی با اشاره به لزوم تغییر این رویکرد در وزارت ورزش و جوانان و سایر نهادها و سازمان های دولتی مسئول عنوان کرد: ورزشکاران و نخبگان ورزشی کردستان مورد بی‌مهری مسئولان کشوری قرار داشته و آنچنان که شایسته آنان است از توانمندی‌ های این عزیزان استفاده نمی ‌شود و همواره شاهد تبعیض بین ورزشکاران کردستانی با سایر استان‌ها هستیم که البته ذکر این نکته نیز ضروری است که در هر جایی به کردها میدان داده شده از ایرانی ایرانی تر بوده اند.

نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی از آمارهای ارائه شده توسط مدیران استان و مقایسه عملکردهای کنونی با ادوار گذشته انتقاد کرد و افزود: در وضع موجود یکی از اعمال ناصحیحی که هیچ دردی از مشکلات و دغدغه‌های مردم استان را درمان نکرده و باید در این خصوص مدیران تغییر رویه دهند، مقایسه های بی پایه و اساس مدیرت های حال حاضر با گذشته است.

وی با اشاره به لزوم توجه به تامین نیازهای ورزشی استان کردستان به صورت ویژه افزود: مسئولان و مدیران ارشد وزارت ورزش و جوانان به مرکز توجه بیشتری دارند و استان‌ها را در پیرامون خود کاملاً رها کرده ‌اند

قادرمرزی گفت: کردستان مشکل اسپانسر و نبود حامی بخش خصوص در ورزش را دارد و فولاد مبارکه و صنایع بزرگ نیز ندارد تا از ورزش حمایت شود و ظرفیت اصلی کردستان کشاورزی است که البته این بخش هم توان حمایت از ورزش را ندارد و به همین دلیل باید یک نگاه ویژه در این خصوص وجود داشته باشد

نماینده مرددم شهرستان‌های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی از ورود مدیران دستگاه‌های اجرایی استان به بدنه مدیریت هیئت‌های ورزشی انتقاد کرد و افزود: این آقایان به‌جای ورود خنثی و منفی خود در این عرصه بهتر است به رسالت کاری خویش بپردازند و امر خدمت رسانی به مردم را در اولویت قرار دهند.

وی همچنین افزود: ورزشکاران کردستانی در میادین جهانی نیز اگر مدال و افتخاری برای ایران اسلامی به ارمغان می آورند هیچ گونه پیام تبریکی نیز از سوی مسئولان وزارت ورزش برای آنان ارسال نمی شود و ورزشکاران کردستانی بدون توجه و حمایت به زندگی ورزشی خود ادامه می‌ دهند.

در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات فرهاد عبدالهی، مهران تیشه گران به عنوان مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان معرفی شد.