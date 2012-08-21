حضور تیم شطرنج بانوان همدان در مسابقات کشوری/شرکت بانوان شمشیرباز همدانی در المپیاد کشور

به گزارش خبرنگار مهر، تیم دارت و شطرنج بانوان همدان از امروز در مسابقات قهرمانی کشور حاضر می شوند.

مسابقات قهرمانی کشور ورزش های بیماران خاص، پیوند اعضاء و ناشنوایان از امروز تا سه روز در رده سنی آزاد در شهر کرمان برگزار می شود.

تیم دارت همدان را فاطمه ابرار باقرپور،صفورا دلیر و طیبه خراطیان به مربیگری و سرپرستی سیمین مشکین آرا و تیم شطرنج را مرضیه جلالی ناصر، مژگان پناهی شکوه، فاطمه افشاری و اکرم نیکنان به مربیگری و سرپرستی شهناز فرج پور تشکیل می دهند.

معرفی برترین های فوتسال جام رمضان شهر گیان

به مناسبت ماه رمضان یک دوره مسابقه فوتسال جام رمضان در شهر گیان از توابع شهرستان نهاوند برگزار شد.

این مسابقات با حضور 12 تیم از نیمه اول ماه مبارک رمضان شروع شد و با انجام 26 بازی عصر دیروز به پایان رسید.

در پایان تیم های فجر گیل آباد، شهدای گیان و هجرت گیان به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم قرار گرفتند.

این رقابت ها در سالن ورزشی شهدای گیان و با همکاری هیئت فوتبال و شورای شهر گیان برگزار شد.

حضور شش بانوی جودوکار همدان در مسابقات آسیا

شش بانوی جودو کار همدانی با عضویت در تیم ملی جودو بانوان به مسابقات آسیایی اعزام می شوند.

بر اساس این گزارش، صبا کرمعلی، زینب جلالوند، فهیمه ده پهلوان، لیلا سیاوشی، فاطمه حیدری و پری نادری شش جودوکار همدانی هستند که با قهرمانی در مسابقات قهرمانی کشور سهمیه حضور در تیم ملی را به دست آوردند.

تیم ملی را مژگان کولیوند مربی همدانی، برای حضور در مسابقات آسیایی چین رهبری می کند.

عابدزاده و عقاب قهرمان جام رمضان تویسرکان

تیم های عابدزاده و عقاب به مقام قهرمانی مسابقات فوتسال دسته جات آزاد و نوجوانان گرامیداشت شهدای گمنام دست یافتند.

مسابقات فوتسال دسته جات آزاد با حضور 12 تیم در سالن الغدیر تویسرکان برگزار شد و تیم های برتر بعد از انجام 26 بازی معرفی شدند.

تیم های عابدزاده، شهدای عین آباد 2 و دهیاری سید شهاب اول تا سوم شدند و تیم شهرک قائم به عنوان تیم اخلاق این دور از رقابت ها معرفی شد.

در مسابقات فوتسال جام رمضان نوجوانان نیز شش تیم با انجام 14 بازی با هم مسابقه دادند.

در پایان تیمهای عقاب، تیم مرصاد و تیم گردباد به ترتیب اول تا سوم شدند.

شرکت بانوان شمشیر باز همدانی در المپیاد کشور

تیم شمشیربازی بانوان همدان در مسابقات المپیاد ورزشی نوجوانان کشور حاضر می شود.

این رقابت ها در رده سنی نوجوانان به میزبانی اصفهان برگزار می شود.

بازیکنان اسلحه اپه همدان را پانتا سماواتی، نیکیناز زاربیان، هانیه بهاری و نیوشا حجتی و بازیکنان اسلحه سابر را ندا حنیفه، پونه و پرتو پیرویسی و پریسا سبزواری تشکیل می دهند.

تیم اپه را گلاره زرنگار و تیم سابر را مریم حمزه ای مربیگری و سرپرستی می کنند.

برگزاری فوتسال جام رمضان در شهر فیروزان

به مناسبت ماه رمضان یک دوره مسابقات فوتسال جام رمضان در شهر فیروزان برگزار شد.

در این مسابقات 14 تیم در 15 روز با انجام 32 بازی در سالن ورزشی شهدا با هم به رقابت پرداختند.

در پایان تیم های منتخب خزل، شهید کوثری قبصستان و سرخ پوشان فیروزان به ترتیب اول تا سوم شدند.

پینگ پنگ باز همدان در راه تیم ملی

پینگ پنگ باز همدانی در مسابقات انتخابی تیم ملی حاضر می شوند.

پیمان نوروزی پینگ پنگ باز همدانی با موفقیت درمسابقات المپیاد دانشجویان کشور و کسب مقام سوم این مسابقات توانست سهمیه حضور در اردوی انتخابی تیم ملی را به دست بیاورد.

10 نفر برتر امیدهای کشور سهمیه اردوی انتخابی تیم ملی را دارند و این اردو از دوم شهریور ماه به مدت3 روز در قزوین برگزار می شود.