خدمت به مردم جهت برقراری امنیت توفیقی بزرگ از سوی خداوند است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسین نوری همدانی در دیدار با فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به تحولات اخیر در کشورهای عربی گفت: مردمی که در برابر حکومت خود، مانند بردگانی محکوم بوده و قدرت و اختیاری نداشتند و خود کم بینی نیز در میان آنها وجود داشت، به لطف خداوند متعال با تضعیف استکبار و استبداد یک ساختار به وجود آمد که هم از لحاظ فرهنگی و هم از لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک ساختار اسلامی است.

این مرجع تقلید با اشاره به اینکه وظیفه مسلمانان در این ساختار جدید درون سازی است که در اسلام درون سازی، درک فرهنگی، قلب، نیت، اخلاق و ایمان شخص بسیار مهم است و باید ایمان، سواد، فرهنگ، عمل، تقوا و احساس وظیفه سرلوحه درون سازی افراد قرار گیرد.



وی تصریح کرد: منادیان دین و شرف همیشه به قلب و نهاد باطنی توجه داشتند پس بایستی هر فردی که می خواهد در این ساختار خدمت کند از درون خودش را بسازد که در این زمینه نیت، اخلاص و عقیده خیلی تاثیرگذار و نقش آفرین است.



نیروهای انتظامی دستهای نظام هستند



وی در ادامه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را همانند یک پیکر دانست و اظهار داشت: بعضی از دستگاه ها مانند وزارت اطلاعات چشم این نظام اسلامی است، نیروی انتظامی و نظامی نیز دستهای نظام و تلویزیون و رادیو زبان نظام است که تا زمانی که اعضای این پیکر باشند این پیکر سالم خواهد بود.



آیت الله نوری همدانی در ادامه سخنان خود اضافه کرد: شهر قم ام القرای نظام است چرا که نظام از اینجا سرچشمه می گیرد و کسانی که در قم سمتی دارند وظیفه آن ها با کسانی که در شهرهای دیگر هستند فرق می کند.



وی ادامه داد: باید خدا را شکر کنید که خداوند به شما توفیق داده که در ایجاد امنیت گام بردارید، این توفیق است که به هر کس نمی دهند از این جهت خدمت شما، حرکت شما و نیت شما خدمت بسیار بزرگی در مسیر انقلاب و نظام است.



امنیت نباید مبتنی بر قدرت و اسلحه باشد



فرمانده انتظامی استان قم نیز در این دیدار بیان کرد: پلیسی که یک روز دنبال برداشتن ارزش ها و سلب ارزش ها بود امروزه حافظ ارزش ها است.



سردار کاظم مجتبایی افزود: سعی شده است تا کارکنان خدمت گذار در نیروی انتظامی با کسب آموزش های لازم در انجام وظایف به شیوه ای عمل کنند که اسلام و دین ما خدمت به مردم را مطرح کرده است.



وی اظهار داشت: امنیت نباید مبتنی بر قدرت و اسلحه باشد جز برای عده اندکی از جامعه که جزء زبان زور نمی فهمند باید با بهره گیری از ظرفیتهای مختلف در قم از جمله ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی که در راس آن ظرفیت های دینی است بهره گیری شود.



وی در پایان با مقایسه جایگاه پلیس در اذهان مردم نسبت به گذشته اظهار داشت: جایگاه پلیس نسبت به گذشته خیلی فرق کرده است، در قلب، ذهن و دل مردم جا دارد، پلیس دیگر در مقابل مردم نیست بلکه همراه و پشتیبان آنهاست.